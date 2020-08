Interior do município

13 de agosto de 2020

Na certa as pessoas imaginam que Porto Alegre é só o centro, igual em São Paulo e outros lugares. Lá também temos interior e sua produção. E aqui nossa área rural é considerável, encontramos produção de tudo para todos, não o suficiente para abastecer o mercado, mas no ritmo que vem o crescimento um dia chegaremos lá. Principalmente nesse momento em que as pessoas se dão conta da importância do meio rural e as inovações que são implementadas inclusive em máquinas, tecnologia, jovens filhos de pequenos produtores vão estudar sim, mas voltam para o interior. E o nosso consumo é elevado, sempre dependemos da importação, até as flores vêm de São Paulo, mas não podemos abandonar o barco, é preciso acreditar e as pessoas escolherem o que fazer, feita essa opção siga firme acreditando sempre no seu potencial que você vai vencer, assim nós almejamos que o agronegócio e a agricultura familiar tendem cada vez mais a crescer por toda parte. A logística pública deixa a desejar, mas nem assim os produtores desanimam. Ali em Arroio Grande há dois anos funciona a Granja Quarta Colônia que produz 800 ovos por dia, são 800 galinhas produzindo e o aviário não consegue atender a procura pela compra dos ovos. E assim podemos encontrar vários segmentos e pequenos produtores unindo-se, formando pequenas cooperativas, produzindo sua própria marca e com isso conquistando espaço. Vamos olhar a nossa educação, funcionalismo público, os militares, o turismo religioso, o comércio, a noite santa-mariense, mas olhem e observem também o que é possível obtermos da imensidade de terras que possuímos. Quem visita aos sábados e durante a semana as feiras locais pode ter uma vasta ideia da riqueza que possuímos. Na semana da Páscoa a produção de peixes consegue atender a demanda desse período.