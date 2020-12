Indústria de Piscinas Brasil

20 de dezembro de 2020

Daniela Moser Azevedo, jovem empresária preparou-se na BR 158 abriu sua empresa para fabricação de piscinas de todos os tamanhos, sendo a principal a de fibra. Não tem venda direta e sim através de seus representantes no sul do país. Segundo a empresária o crescimento das vendas nesse ano surpreendeu a indústria, com a pandemia e com essas temperaturas não se sabendo o que vem pela frente em termos de temporada no litoral, uma piscina no lar ou no sítio sempre é uma solução. E a Daniela mãe do Lucca e do Bento festeja aniversário no dia 20 de dezembro.