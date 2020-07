17 de julho de 2020

Entre em contato pelo 55 98407-1000

Aluga-se

– Aluga-se ou vende-se: Sala comercial em condições na Galeria do Comércio de frente para a Venâncio Aires, 1º andar, com 57 m².

– Apartamento de 1 dormitório, na rua Pantaleão e na Vale Machado. A partir de R$ 600,00 com bonificação.

– BR 158 Residencial Duque de Caxias, 3 dormitórios, frente sul e norte, R$ 800,00 com bonificação.

– Residencial Acampamento, 2 dormitórios, R$ 590,00 com bonificação, Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

– Rua do Acampamento, 590 em frente a parada de ônibus, 2 dormitórios e dependência, terraço, R$ 1.380,00 com garagem, seminovo.

– Loja e sobreloja com 1.200 m², para qualquer atividade na Rua do Acampamento em frente a parada de ônibus e onde teremos um prédio pelo SESC. Aluguel e reformas negociáveis.

– Capão da Canoa – vende-se ou aluga-se no centro um dormitório de frente mobiliado com garagem, salão de festas e elevador, temporada ou anual 55- 98407-1000

– Rua dos Andradas: 1 dormitório com garagem, de frente. R$ 750 com bonificação

IMÓVEIS ROVEDA – 55 98407-1000

Vende-se

– Dr. Turi, 2060: Casa de alvenaria com 280m², terreno 414 m². Em frente ao Colégio Centenário.

– Itaara: terreno em frente ao Sicredi com 514 m² por R$ 180 mil.

– Apartamento no Centro: 1 dormitório, com garagem, desocupado. Por R$ 165 mil.

– Condomínio Parque das Oliveiras: terreno 15×25 por R$ 350 mil.

– Bairro Tomazetti: esquina com ruas asfaltadas, 27×36, por R$ 350 mil.

– Rua General Neto próximo ao Corinthians, apartamento 2 dormitórios com garagem por R$265 mil.

– Conjunto Residencial Duque de Caxias em frente ao viaduto: 3 dormitórios, desocupado R$ 280 mil.

– Galeria do Comércio: 1º andar, sala 57m² de frente para a Venâncio por R$ 280 mil.

– Capão da Canoa: apartamento de 1 dormitório no Centro, com sacada, mobiliado, prédio com elevador, salões de festa e garagem por R$220 mil.

– Acesso a Capão e Xangri-lá: bem no trevo, a rodovia do futuro comercial que já é uma realidade. Terreno 14×50 com casa.