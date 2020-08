Imóveis, a cadeia produtiva

12 de agosto de 2020

O setor comercial, o funcionalismo público, os aposentados, o turismo religioso, os eventos, a noite santa-mariense, o nosso interior são segmentos que dão suporte na produção e comercialização local. Mas o setor imobiliário com a construção civil principalmente é a maior cadeia produtiva local levando em consideração o envolvimento de quantos segmentos desde a compra do imóvel até o acabamento da obra e sua comercialização, quantas pessoas são contempladas. E, dito isso, devemos lembrar o quanto a cidade é beneficiada por esse segmento no seu percurso nos últimos 50 anos teve inúmeras transformações, inclusive para o consumidor dos imóveis amplos e espaçosos o padrão hoje é econômico, fácil de manter em condições. Quantas obras temos em andamento hoje por toda parte e quantas lojas de materiais de construção encontramos. E, além disso, as pessoas de bem sempre têm o sonho de ter um carro, mas para alguns é ter a casa para morar. E para quem já tem um imóvel antigo sempre busca algo para melhorar o local onde mora, por isso, que são constantes os investimentos . Mesmo diante da pandemia, da crise financeira, do baixo poder aquisitivo assim mesmo alguém sempre está comprando ou vendendo imóvel. E o quanto as construtoras geram de emprego. Aos leitores observem constantemente como é bom ver uma obra de um prédio gigante, após tanta polêmica a Construtora Jobim conseguiu iniciar, comercializar as Torres do Espírito Santo, pense no que vai representar para Santa Maria essa transformação central e para muito em breve o início das obras na Acampamento, que vai ser a virada da rua mais importante e onde a cidade começou. Por isso que o imóvel sempre é e será um bom investimento, mesmo desocupado ele tem a sua valorização.

Corretor de imóveis: para um bom negócio para ambas as partes, porque acabou o ganho fácil, tudo deve ser correto. Quem vai adquirir ou vender um imóvel se não é do meio e não tem a prática necessária não conhecendo a documentação sempre deve estar assessorado por alguém que atua no mercado imobiliário ou um advogado de confiança. E nunca compre imóveis que estejam na dependência jurídica ou em inventários em fase de andamento. Depois de pagar o comprador poderá ter sequelas futuras e não rever mais o que pagou. Funciona muito na compra a confiança, a credibilidade da construtora e do vendedor, com tantos meios de comunicação é muito fácil saber quem é quem, mas para tanto é importante estar assessorado por quem entende do assunto. E no dia 27 comemora-se o Dia do Corretor de Imóveis, mas diríamos mais, em todas as atividades devemos sempre analisar a pessoa e não onde esteja atuando, quando e como. Quem puder por conta própria ou por financiamento compre seu imóvel, comece lá embaixo e aos poucos vá conquistando.

Turismo e eventos: prefeitura traz especialista internacional para palestrar de forma online para o setor. Consultora Vaniza Schuler capacitará profissionais por meio da plataforma Zoom no dia 12 de agostoe falará sobre o setor e a prospecção do Turismo e dos eventos em Santa Maria e na Região Central do Estado. A iniciativa conta com o apoio da Associação de Hotéis, Restaurantes, Agências de Viagem e Turismo de Santa Maria (AHTURR). Os interessados em participar podem encaminhar uma mensagem por WhatsApp para o número (55) 99999-3436 e reservar sua vaga gratuitamente. Ao confirmar a presença, o participante receberá, no dia da capacitação, um link para acessar a formação.

Descarte irregular: mais de 160 toneladas de lixo descartado irregularmente foram recolhidas nos bairros Camobi e Pinheiro Machado. É preciso conscientização da população de que além de poluir o meio ambiente esses atos também causam danos à saúde pública. Denúncias podem ser feitas pelo 3921-7150.

