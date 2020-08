18 de agosto de 2020

Como é agradável observar lojas, farmácias e outros empreendimentos particulares totalmente iluminados. Transmite segurança aos funcionários e mostra o produto a ser comercializado. A prefeitura municipal anunciou que vai recuperar a iluminação em 22 ruas da cidade. É um bom investimento e quanto maior o número de ruas iluminadas menor será o número de assaltos e arrombamentos. Tentem passar à noite na Acampamento, é necessário que a CDL converse com seus associados para que as vitrines fiquem abertas até às 22h e sejam bem iluminadas. E que os proprietários de lojas iluminem sempre as frentes, só as câmeras não são suficientes pois quem for flagrado muitas vezes não chega a ser detido e nem penalizado e a escuridão favorece o seu trabalho, até de arrombamento, pois o criminoso nada teme, se roubaram as luminárias da Vila Belga e do Calçadão o que podemos esperar daqueles que querem o ganho fácil. Também na Acampamento é necessário iluminar as marquises para que a noite passem iluminadas, o custo é uma bagatela para quem tem tanto patrimônio lá dentro. De madrugada, principalmente agora pouca gente circula e o assaltante arromba com facilidade. Tendo luz não, porque algum vizinho pode ver, a Brigada pode passar ou a Guarda Municipal também. Tendo luz tudo fica mais fácil e além disso estarão contribuindo com a iluminação pública.

Caprichoso ou cuidadoso: a pessoa age em casa de uma maneira, tem um patrimônio e tudo que lá está deve ter conseguido com trabalho e sacrifício, portanto ele cuida. Muitas vezes as pessoas sozinhas ou em grupo agem diferente na via pública com aquela clássica frase ‘não é meu, posso estragar’. A começar o patrimônio público é um bem pago pelo contribuinte, diríamos mais, quem comete acidentes de trânsito deveria recompor os estragos, mas fica por isso mesmo. As pessoas vão a restaurantes, às lojas, às festas, em hospedagens ao viajar não cuidam e não zelam. Será que seu capricho pessoal em casa é abandonado, danificado como age quando as coisas não lhe pertencem? A pessoa é a mesma, será que os modos são diferentes? Então porque paga a conta não precisa cuidar do local em que se encontra. Colabore com o empresário que também tem custos e sempre faça a conta do que o que você está usando ou comprou teve um custo para o empresário, coloque-se no lugar dele, mesmo que pague a conta zele pelo patrimônio dos outros também seja ele público ou privado.

Velocidade: como é comum vermos nas ruas jovens com motos em alta velocidade, apresentando-se em público e causando perigo, andando longas distâncias com as motos empinadas, principalmente na Av. Hélvio Basso, Av. Medianeira, Av. Presidente Vargas e Av. Liberdade e outras. Eles surgem repentinamente causando medo a quem fica ao seu lado, qualquer descuido o acidente será fatal.

O Jornal A Cidade circula dia 17 de setembro de 2020:A mídia impressa (jornais) promove arquivo, relata a história com facilidade e quando são registradas em fotos sempre são lembradas. Essa é a diferença e praticidade da mídia impressa, pois o que vai para as redes some e nem todos tem acesso. E nossa circulação será um dia após o encerramento das convenções partidárias que vão indicar os candidatos ao executivo e legislativo. Acreditamos que poucos partidos deixam para a última hora, tudo é feito com antecedência. A VOCÊ QUE SERÁ CANDIDATO. Após a indicação pela convenção publique sua foto no Jornal A Cidade, poderá ser o primeiro a chegar até seu eleitor e esse vai guardar para recordação e não esquecerá do amigo ou familiar. Você escolhe durante a campanha eleitoral as datas de veiculação, nossa sugestão é de que participe desta edição em que teremos vários participantes e o custo é bem menor do que você imagina. O espaço será aquele determinado pela Justiça Eleitoral, por isso que circularemos dia 17 após o prazo das convenções.

Ciosp: estrutura reúne órgãos de segurança e permite o monitoramento em tempo real de mais de 150 pontos na cidade. Fica na Av. Medianeira, 91, funcionam a Guarda Municipal, Brigada Militar, Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento. Ficam centralizados os serviços de telefonia, radiocomunicação, cercamento eletrônico, controle semafórico e localização de viaturas. Integram o Ciosp Santa Maria: Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Instituto-Geral de Perícias (IGP), Superintendência de Serviços Penitenciários (SUSEPE), o Consepro, Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), Defesa Civil e Receita Federal.

Bancos: no início da pandemia os bancos adiaram os compromissos com seus clientes e agora tem chegado ao meu conhecimento vários casos de que debitaram nas contas os atrasados e juros sem nada avisar. A maior parte pensava que o juro não seria cobrado e o banco chamaria o devedor para um parcelamento. Manda quem pode obedece quem precisa.

O quanto a imprensa é importante: recebi uma informação de que um aposentado ligou para o banco para fazer a prova de vida e o banco lhe disse que estava suspenso e deveria aguardar. “Mas como ficam sabendo? Vocês avisam?”, a resposta foi de que a TV vai avisar. Antigamente o banco visitava o cliente e agora só liga quando a conta excede.

Classificados

Lojas comerciais: aluga-se na Acampamento loja térrea para políticos com amplo espaço, contrato por temporada. Da mesma forma sala na Galeria do Comércio. Tratar pelo 55 98407-1000

Na Acampamento loja com 103 m² na Galeria Guaíba, frente leste, nº 499. Tratar pelo 55 98407-1000

E permuta-se um apartamento em Capão da Canoa, um dormitório, com garagem no centro e mobiliado pode ser em Santa Maria ou Florianópolis. Tratar pelo 55 98407-1000

Itaara terreno: com 514m² no centro da cidade em frente a Prefeitura, a Câmara e ao Sicredi na avenida municipal. 50% de entrada e saldo em 10 vezes. Tratar pelo 55 98407-1000