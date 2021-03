Hospital de Caridade

20 de março de 2021

São mais de 100 anos investindo e preparando equipes para o bom atendimento aos pacientes, sabemos nos últimos anos o quanto o hospital recebeu nos seus arredores prédios específicos que tratam da saúde, o próprio hospital com um grande empreendimento na construção da Policlínica Wilson Aita. Agora com as capelas mortuárias vagas, outro empreendimento virá. O hospital tornou-se uma referência, pois presta serviços para todo estado com uma diretoria atuante com o diretor técnico Dr. Thomé e a executiva profissional da saúde Angela Maria Perin.