Hospital de Caridade 117 anos

7 de setembro de 2020

Graças ao empreendedor já naquela época em 1903, dr. Astrogildo César de Azevedo, por ser médico procurou investir em saúde e deu início a criação do Hospital de Caridade tão conhecido por todos nós e por onde se passa e sempre traz o nome de seu fundador e a história cita o santa-marienses que participaram para que a cidade tivesse uma grande empresa que foi se fortalecendo ao longo do tempo, acompanhando a evolução, modernização e o que não falta é tecnologia. E além disso sua logística dentro dos parâmetros que a saúde exige e as leis brasileiras. Não só pertence a Santa Maria, o uso e a utilização de todos os serviços ali prestados é por pessoas que desembarcam aqui para tratamentos das mais diversas doenças pelas especialidades ali existentes. Tem a frente uma diretoria com pessoas experientes administrativamente de vários segmentos sendo seu provedor atualmente Pio Trevisan, como diretor técnico Luiz Gustavo Thomé e como diretora executiva Angela Maria Perin. E o hospital aguarda muito em breve a mudança das capelas para Vila Liberdade em m acordo com a Prefeitura e assim vai liberar o espaço e na certa teremos novos investimentos neste local.