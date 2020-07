Homenagem aos avós

26 de julho de 2020

Sua origem: foi no século XX, quando o papa Paulo VI escolheu o dia 26 de julho para homenagear os avós maternos de Jesus, Ana e Joaquim. Ambos foram canonizados no século XVI pelo papa Gregório VIII, por terem concebido Maria mesmo sendo considerados estéreis.

Os avós: queira ou não, depois dos pais, eles são os que criam os netos. No passado eram os padrinhos que na falta dos pais assumiam. Hoje pelas ocupações, famílias pequenas, acabou a secretária do lar, a babá, é muito difícil encontrar essa profissional que era indispensável. Mas pela redução das famílias com poucos filhos, os pais trabalham e deixam na casa dos avós e os netos felizes até porque os avós devem lembrar-se do passado, quando não deram atenção especial aos filhos por serem famílias numerosas com poucos recursos e hoje estão compensando e cuidando dos netos. E como é saudável e bom quando existe esse elo de ligação entre as famílias, pais, avós e netos. Muito mais nesse ano, a partir de março com a pandemia que aproximou as famílias, aumentou as compras no mercado, reduziu as saídas à noite e aproximou a todos. Recentemente a mídia tem mostrado o desconforto muitas vezes por falta de compreensão entre as pessoas e o desgaste pelo convívio muitas vezes que já vinha desgastado. Filhos e noras ou genros sempre devem esquecer as sequelas da vida, as mágoas do passado e aquela história da sogra é pura bobagem, ela sempre é e será importante no seio de um casal o que falta é mais diálogo e compreensão entre todos, saber aceitar e conviver. Para quem tem o privilégio neste domingo de visitar, conviver com os avós, não importa a idade é um dom divino que traz essa oportunidade e essa data tão importante. Não deixe os avós arrumar o almoço, os filhos e netos que o preparem, pois na certa será em casa ou por tele-entrega e guarde na sua lembrança, se os pais têm orgulho de ter um filho e o caminho que ele tomou, muito maior é o orgulho dos avós em saberem que têm um neto que está triunfando. Parabéns a todos os avós que curtem os netos a contento.

Mensagem da Revista de Aparecida deste mês, achamos de suma importância por ela dar um recado preciso para o momento atual.

Vó Ana e Vô Joaquim: Foi assim, só que na sua língua, que Jesus deve ter falado deles, mesmo sem talvez os ter conhecido. Ao se fazer homem, também o filho de Deus tenha tido momentos de ternura e o calor do colo de vovó. E com o avançar dos anos começamos a dar valor maior ainda a essas criaturas que marcaram nossa infância. Não é preciso dizer como é importante o papel dos avós na educação das crianças. Sua presença traz tranquilidade e, o mais importante talvez, eles fazem a ligação com a história familiar. Que a avó e o avô de Jesus intercedam pelos nossos avôs e avós, aumentando ainda mais a ternura de seus corações. E que Deus prolongue por muito tempo a alegria e a felicidade deles e dos netos. Assim haverá mais ternura na vida.

