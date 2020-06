Homenagem ao padroeiro da juventude

21 de junho de 2020

Neste domingo, 21 de junho, a Igreja Católica celebra a festa de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude cristã e protetor dos jovens estudantes. Ele nasceu em 1568 na Itália em uma família nobre e sua mãe consagrou-o à Virgem e batizou-o, enquanto seu pai queria que ele seguisse seu exemplo e fosse soldado. Frequentou os quartéis, mas aos poucos foi crescendo na fé, aos 9 anos fez um voto de virgindade, aos 13 conheceu o Bispo São Carlos Borromeu que deu-lhe a Primeira Comunhão. Ele seguiu uma ordem rigorosa para não cair nos vícios da nobreza e mesmo assim não deixava de lado suas responsabilidades na corte, seu pai lhe enviava para viagens, mas Luís já sabia qual era sua vocação até que seu pai cedeu e o enviou para o noviciado da Companhia de Jesus e lá escolheu para si as missões mais humildes além do atendimentos aos doentes, principalmente nas epidemias que atingiram Roma em 1590, foi aí que contraiu uma doença que o levou a morte alguns meses depois com apenas 23 anos. O Papa Bento XIII declarou Luís de Gonzaga como o santo padroeiro dos jovens estudantes em 1729. Em 1926 foi nomeado padroeiro da juventude cristã pelo Papa Pio XI. E também por sua compaixão e coragem diante de uma doença incurável tornou-se o patrono de pacientes com AIDS e seus cuidadores. A igreja de Santo Inácio, em Roma, guarda as suas relíquias, que são veneradas no dia de sua morte. Enquanto a capa que são Luís Gonzaga usava encontra-se na belíssima basílica dedicada a ele, em Castiglione delle Stiviere, sua cidade natal.

Santa-marienses e visitantes: estamos a perigo, a bandeira vermelha poderá chegar muito em breve se nós não colaborarmos. Saia as compras com rapidez, evite aglomerações, tudo depende de cada um de nós para que ninguém tenha prejuízo, depois não adianta reclamar. Eu diria mais, se continuar até esta noite como aconteceu na noite passada em que a Guarda Municipal teve serviço, se eu fosse o prefeito fazia toque de recolher, só vai na rua quem precisa mesmo, o toque de recolher é necessário para que as pessoas tenham consciência da gravidade que vem pela frente e do frio que vem também.

Vendedores externos: não precisa prática, se a pessoa trabalha com dedicação e gosta do que faz ela aprende com facilidade a maneira de trabalhar. Tratar nesse jornal. Aqui para o Jornal, que conheça a cidade, tenha amor no que vai fazer, tenha a oferecer ao consumidor mídia no jornal, em nosso espaço na Imembuí e no site. Se atender aos requisitos venha pessoalmente no horário comercial.

Serviço para estagiário: cursando Jornalismo, que goste de escrever em mídia impressa. meio turno, tratar pessoalmente neste jornal.

Gestor: equipe de vendas comerciais para o Jornal. Tratar neste endereço Rua do Acampamento, 590.

Profissional da mídia: a data também lembra os profissionais que trabalham diretamente com a mídia, ou seja, responsáveis em produzir e lidar com qualquer tipo de comunicação que seja direcionado para o público através dos veículos de comunicação. Os profissionais de mídia podem atuar nos mais variados meios de comunicação, seja na TV, rádio, internet, impressos (jornais e revistas), agências de comunicação e etc. Além disso, esses profissionais não precisam estar diretamente relacionados com a produção de conteúdo, mas também com o marketing, assessoria de comunicação, entre outras funções. Essa é uma área que tem crescido e quem quer seguir a carreira precisa se dedicar e conquistar o seu espaço. Não basta ser criativo. O profissional de mídia precisa ser organizado e ter a cabeça aberta para planejar estratégias certeiras. Um bom profissional de mídia precisa estar constantemente bem informado, ter criatividade, organização e planejamento para executar o seu trabalho com maestria e responsabilidade.