Hoje vá de pizza

10 de julho de 2020

Presencial ou com a moda de agora por tele-entrega. Os italianos dizem que o brasileiro modificou suas pizzas tradicionais e quem foi na Itália comprova isso, a nossa é bem diferente, a deles pode ser talvez mais gostosa, mas em variedades não. Ela surgiu no Egito, foram os primeiros a misturar farinha e água e assar em fornos rústicos, desse país foi para a Itália e lá se consolidou. E no Brasil ela chegou em 1985, o estado pioneiro em inserir na gastronomia as pizzas foi São Paulo. Dada a popularidade foi estipulado o dia 10 de julho como o Dia da Pizza e desse estado espalhou-se pelo Brasil. O quanto ela é degustada pela população em sua maioria crianças. Em nossa cidade quem não lembra lá por 1982 da Pizzaria La Cave, ela ainda existe, na Visconde de Pelotas, foi a primeira a aqui se estabelecer. Com o passar do tempo outros estabelecimentos investiram, acompanharam a evolução, a tecnologia e hoje conseguiram abrir fontes de trabalho em grandes proporções tanto internamente como com a tele-entrega e neste ano então com o ‘fique em casa’ aumentaram os pedidos para entrega, mas também os insumos para dar sabor à pizza. A partir da abertura da Pizzaria Bela Trentto com seu rodízio foi muito bem aceita pelos frequentadores, assim como outras pela cidade. E a Pizza You na qual você monta a pizza conforme o sabor que gosta, e pede por tele-entrega ou para buscar na Professor Teixeira, ela já se tornou uma marca do gosto do consumidor. E sem falar em quantas famílias preparam a pizza em casa, alguns além da churrasqueira construíram um forno só para fazer as pizzas do seu gosto. Portanto, mantenha o distanciamento, mas a família deve estar reunida. Amanhã comemore com o sabor que as pizzarias preparam em Santa Maria. E a novidade aqui atualmente e a pizza em pedaço a partir das 8h, pois o costume padrão era ser só à noite. No ranking mundial o Brasil é o segundo em consumo do precioso alimento.

Auto Ivo Multimarcas

É uma empresa conhecida porque no dia 20 de julho comemora 50 anos de atividades. Multimarcas porque aqui o que você precisar de peças, marcas e qualidade não perde a viagem. Além disso, chapeamento, pintura e parte mecânica e a presença permanente sempre do casal Ivo e Maria Madalena Oliveira. Aos sábados é a única empresa de auto peças que abre à tarde, porque os imprevistos sempre acontecem à noite ou nos finais de semana. E para quem chega na cidade e por uma ventura precisar na parte mecânica aqui está a solução. A empresa comemora aniversário no dia do Amigo, dia também que a Pampeiro festeja 60 anos e o saudoso sr. Elidio Biacchi que amanhã completaria 85 anos era amigo e parceiro do empresário Ivo Oliveira. E no dia 16 aniversário do seu neto, filho do Alexandre. A empresa localiza-se na Presidente Vargas, 340, telefone 3221-4579.

Desinservice

A empresa há mais de 30 anos atua no controle de pragas e desinsetização. Agora também no agronegócio no interior. O casal Jeferson Hoffmann e sua esposa Jamile sempre inovando acompanhando a evolução. E pelas suas ações voluntárias, iniciadas pela cidade na higienização contra o coronavírus despertou interesse em outras empresas que também passaram os produtos limpando ruas e avenidas. Pelo seu trabalho social, o vereador Alexandre Vargas, propôs uma moção do legislativo para o casal de empresários e seus colaboradores pela contribuição no combate ao coronavírus. A empresa fica na parte oeste, no Distrito Industrial 3028-6888.

AM Brum Angelus: A prefeitura municipal liberou a funerária com suas modernas instalações na Avenida Hélvio Basso. Podem ser feitos ali velórios e o atendimento continua também na Angelo Uglione 3222-7212.

Construtora Jobim

A empresa com mais de 25 anos sempre levando o contentamento e o sonho da casa própria ou de um espaço comercial. Nas torres no Espírito Santo, na Venâncio Aires as obras seguem em andamento dentro da previsão, loja térrea com R$199mil de entrada e 12 parcelas sem juros, será um futuro shopping no centro e onde ali vão residir mais de 500 famílias. No centro, duas garagens no mínimo custam R$100 mil dada a falta de espaço para estacionar e quem tem condições sempre procura um imóvel com garagem. No dia 20 de junho foi feito o sorteio do Porsche em que o vencedor foi Paulo Ricardo Viega Teixeira representado pela filha Paola. Visite o plantão de vendas ou agende horário pelo 3026-4040 e conheça de perto os empreendimentos.