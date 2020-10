Hoje termina o mês de outubro

31 de outubro de 2020

Em que tivemos o dia das crianças, o dia de nossa Senhora Aparecida, vários fatos que não foram tão bem recebidos. Termina hoje também o outubro rosa, mas que deve continuar, a conjuntura política balançou em todos os sentidos, só que acompanha Brasília deverá fazer uma avaliação do momento em que vivemos. Os candidatos estão em ritmo acelerado com suas campanhas, a partir de 2021 Santa Maria vai se transformar pelo que temos ouvido de alguns pretendentes a cargos públicos municipais. Mas vamos hoje rezar na trezena a Romaria a Medianeira, às 20h na Basílica a convidada de hoje é a Paróquia de Santo Antônio, do bairro Patronato. Hoje inicia a visitação aos cemitérios com controle e a venda de doces na Medianeira. Vamos ingressar amanhã, 1º de novembro, dia de todos os santos, me disse alguém ontem que é dia do homem também. Antigamente era feriado, mas foram cassados. Todos nós temos algum santo para que interceda pela nossa condução do bem, na valorização e na produção e acima de tudo na solidariedade que cada um carrega. E à noite continuidade de trezena com a presença da comunidade de Fátima, hoje também abre o Royal Plaza das 11h às 20h e o feriado continua, segunda-feira é finados, procure visitar os cemitérios que estão abertos em horários de pouco movimento para evitar aglomerações e rezar para quem já partiu, pedir proteção especial para as famílias enlutadas de quase 159 mil vítimas brasileiras na pandemia. E na terça-feira volte ao trabalho normalmente na semana da Romaria a Medianeira, com uma extensa programação, faça a caminhada, visite o Santuário, reze do seu jeito, sempre evitando aglomerações e utilize a máscara. O Jornal A Cidade prepara a edição para o dia 5 de novembro. De minha parte parabéns aos aniversariantes da semana, agradeço pelo dom da vida e tantas oportunidades que são concedidas. Para quem está viajando ou vai viajar se cuide na estrada e se puder não viaje a noite, a fiscalização será rigorosa, depois chegará na sua casa aquela notificação, pois poucos são abordados, o radar e a lombada fazem o serviço. Até o próximo sábado, véspera da Romaria.

