7 de agosto de 2020

…7 de agosto, para o mundo católico Dia de São Caetano e sua capela está na Boca do Monte. Estamos no inverno, mas curtindo elevadas temperaturas durante o dia e já começam as preocupações com o trigo que para produzir bem precisa de frio, o quanto esse produto é importante no dia-a-dia. Quem passar na rua Aristides Lobo lá está o Moinho Santa Maria, da farinha Maria Inês, diariamente dezenas de caminhões trazendo trigo e também saindo daqui para levar a produção para todo o Brasil. E sempre diziam os mais antigos, pessoas do campo, o inverno rigoroso é um bom caminho para uma safra satisfatória. A preocupação é com a água no verão. É bom planejar desde agora poços artesianos ou açudes e é bom alertar os governantes para estimular esse investimento. Mas essa temperatura nos favorece em vista do que estamos vivendo, o coronavírus, pois colabora com as demais doenças que são somatórias para o vírus agredir à vontade, mas assim mesmo vamos manter a distância, o isolamento e cuidar acima de tudo. Temos visto na mídia nacional pessoas invocadas com o presidente da República, aí perguntamos, o que foi feito nos últimos 20 anos em termos de prevenção pela saúde em um caso igual ou semelhante, eu diria mais, a pandemia é mundial, não tem culpados. E Santa Maria deve a todo instante agradecer, pois, apesar de tudo estamos bem. Seria o cuidado público na saúde ou as pessoas estão se cuidando mais, ou temos algo que nos proteja lá de cima. Comece a refletir sobre o passado e o que aqui aconteceu e o quanto Nossa Senhora Medianeira na certa intercedeu pelo seu estado. Hoje sexta-feira e domingo Dia dos Pais, aproxime-se, errou não esqueça que sempre tem o perdão, dialogue com bom senso e humildade para ter bons resultados. Queremos manifestar nossos cumprimentos a todos os pais que valorizaram o nosso trabalho que nos proporcionou estamos aqui com saúde, gerando empregos, investimentos e impostos. Parabéns aos pais!

Aniversário: no jornal, aqui e na Imembuí aniversários de municípios de nosso estado que conhecemos e temos apego sempre é bom lembrar. E hoje em especial Passo Fundo que foi emancipado em 1857. O município que investe no setor público e na iniciativa privada em todos os setores. Para quem não conhece além da produção do agronegócio, na educação e saúde. Grandes indústrias lá estão sediadas e se Santa Maria é o pódio da região central, Passo Fundo traz a mesma característica para a região.