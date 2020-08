Uma data histórica

19 de agosto de 2020

Hoje 19 de agosto Francisco Turra (esq. na foto), meu amigo de infância, quando criança pensávamos em ir para o Seminário Capuchinho em Flores da Cunha, ele foi e eu fiquei e depois ele voltou e ingressou na vida política. Foi vereador, prefeito de Marau por duas vezes, deputado estadual, ministro da Agricultura e durante 12 anos lutou, viajou, e colocou a produção de proteína animal no mercado internacional com o crescimento nas exportações através da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). E com isso, novos investidores no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul na produção do segmento, a sua cidade é destaque nacional no setor. Hoje às 11h ele transmite seu cargo a outro Marauense, Ricardo Santin, que está preparado para a missão de comercializar o que se produz. Certeza de que Francisco voltará a sua terra natal, onde tem familiares e o que não faltam são amigos e vai acompanhar a trajetória política de seu filho Sérgio Turra que é deputado estadual pelo Progressistas na segunda legislatura. Bom para o estado em termos pessoas conhecidas porque os caminhos se tornam mais fáceis. Segundo foi divulgado entre 2008 e 2020 houve um crescimento de 25,6% no volume de carne de frango exportada.

Hoje, quarta-feira e até o presente tivemos frio à noite e pela manhã, à tarde temperaturas elevadas. Previsões de chuva, nem tanto por aqui, mas sim no norte do estado e as previsões são de temperaturas assustadoras a partir de hoje, em várias partes do estado serão negativas, com muito frio e vem sendo divulgado neve em várias partes do sul do país. É o indicativo de que pessoas com qualquer sintoma devem redobrar o cuidado, pois nem sempre o atendimento é rápido pelo acumulo de serviço e de pessoas que procuram atendimento. Um alerta para permanecermos na bandeira laranja e nesse ritmo venceremos o surto que assusta o país, só não assusta lá por Brasília. Os desencontros entre as estrelas continuam, bem como continua por aqui a criminalidade, o comércio de drogas é intensivo e permanente, como combater? E o impasse com as aulas. Mas é bom antes curar de uma vez a pandemia para depois pensar na volta às aulas. Portanto a partir de hoje muito cuidado, saia de casa se precisar o comércio abre das 10h às 17h e o shoppings das 12h às 20h. Ainda não é tempo, só temos pré-candidatos, mas muito silêncio na véspera de uma eleição. Achamos que todos acreditam que as redes sociais são suficientes, mas é bom refletir em quem votar para que a cidade leve adiante o que vem sendo feito e o gestor que traga inovação e bons projetos.

Academia CDM: espaço foi revitalizado e reequipado para melhor atender à população. Os recursos vieram do Ministério dos Esportes, obtidos por emenda parlamentar e investidos cerca de R$ 55 mil. Os alunos matriculados em 2019 serão atendidos e acompanhados por um educador físico.

Semana da Cultura: via redes sociais o santa-mariense pode acompanhar a arte e a cultura local com a valorização dos talentos. Vivemos a Semana do Patrimônio Histórico.

Encontro de Famílias: principalmente no estado durante o inverno e no mês de agosto sempre aconteciam aos finais de semana os encontros das famílias para lembrar o passado, a vinda dos imigrantes em 1880 e na Quarta Colônia a regiao da serra era o local eleito pelos organizadores, mas nesse ano como tantos outros eventos não aconteceram.

Descomplica RS: é uma promessa de campanha do governador que assinou um decreto recentemente que para ter acesso a documentos públicos ou pedidos não precisa mais reconhecer firma ou apresentar xerox. Será que por aqui vai ser implantado também? É importante para que o consumidor não perca tempo em fazer procurações e reconhecer firmas, mas a prefeitura local já melhorou muito em termos de negativas, IPTU via internet e outros serviços.

Quitação: já escrevemos sobre isso, o contribuinte após pagar compromissos como luz, água, IPTU, condomínio e outros deveria o gestor enviar o e-mail comunicando que o débito daquele mês foi quitado, com isso evitaria até guardar documentos ou comprovação. Já tem empresas que procedem dessa maneira. Existe até uma lei no Brasil que determina o fornecimento de quitação dos pagamentos realizados e como tantas outras pouco funciona.

O reconhecimento ao profissional da fotografia: um artista além de produzir no momento a foto registra fatos importantes produzindo arquivos. Hoje tudo é moderno e vai tudo par ao computador e repentinamente some.

