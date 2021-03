Hoje Dia Internacional da Mulher

8 de março de 2021

A homenagem a elas não significa um único dia e sim a todo momento e instante. A mulher do lar, a educação da família, na escola, na comunidade, aos poucos foi conquistando espaço em todos os segmentos inclusive no empreendedorismo, na gestão, no serviço público e em alguns casos não pode prestar concurso e fazer parte e hoje chega até os mais altos cargos existentes no país. Mas ela nunca deixou de dar o amor e carinho aos filhos, mesmo diante de tanta ocupação. O Jornal A Cidade na véspera de deixarmos de circular na mídia impressa deixa o seu aperto no coração que é daqui que sai o amor que tanto esse precisa, a humildade, a solidariedade e a gratidão. E durante nossa trajetória realizamos inúmeros eventos homenageando as mulheres de todos os segmentos. Num passado não tão distante elas prosperaram e hoje encontramos inúmeras delas à frente de grandes empreendimentos e cargos públicos. Que todas as mulheres recebam nosso voto de confiança na trajetória escolhida de cada uma para que sigam em frente. Pelo tanto que precisamos de renovação em todos os segmentos, pois elas são a esperança de todos nós. Em Santa Maria hoje é um dia de homenagem a elas por toda parte, mesmo de forma remota elas são lembradas. Mas para o mundo católico e para quem segue um segmento de fé pedimos hoje a proteção em especial para todas as mulheres onde estiverem. Que Nossa Senhora Medianeira, padroeira do estado, que faz parte de tantas imagens desse mundo, mas no fundo ela é Maria, Mãe de Jesus. E no mês de São José, pai adotivo que nesse ano foi dedicado a ele pelos 150 anos como patrono da Igreja Católica. Na foto registramos hoje algumas mulheres por nós homenageadas em nossos eventos.

Oração a Nossa Senhora Medianeira

Senhor Jesus Cristo, Medianeiro nosso junto ao pai, que vos dignastes constituir vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a Vós, concedei benigno que todo aquele que, suplicante, a vós se dirigir, se alegre de ter alcançado, por meio dela, tudo o que pediu. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém.

8 de março: tantas vítimas por esse Brasil, pessoas ansiosas para trabalhar e o comércio penalizado se não mudar até o dia 21. De minha parte constato em todos os segmentos o respeito às leis, ao distanciamento e outros encargos. Porque não poderia ser assim no setor comercial. Vamos estar à espera do auxílio-emergencial? Ele virá também para os empresários? E por fatos dessa grandeza que algumas pessoas tiram proveito, e como tiram. Se cada um de nós tivéssemos responsabilidade não precisaria tanta segurança, tanto patrulhamento e todos poderíamos estar trabalhando normalmente em suas atividades. Nem a pandemia está segurando o aumento dos combustíveis, mais um anunciado para amanhã. Será que no final do mês quando começa a vencer o IPVA o governo gaúcho vai conceder prazo ou será fatal?

