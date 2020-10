Hoje, 28 de outubro

28 de outubro de 2020

Feriado para o servidor público, menos o INSS porque ontem à noite foi transferido o feriado de hoje para a sexta-feira, não tinha agendamento para hoje por ser feriado e quem tinha marcado para sexta terá que remarcar, será que vão conseguir? E os mais de 700 mil que aguardam perícia continuam sem dinheiro e sem emprego. O contribuinte sofre. Mas que São Judas Tadeu interceda e proteja gestores desse país.

São Judas Tadeu: é um santo cristão e um dos apóstolos de Jesus Cristo, é o santo patrono das causas desesperadas e das causas perdidas.

Consulta Popular: Você já conhece, anualmente os municípios preparam prioridades ouvindo a comunidade e o eleitor deve votar até o dia 3, deste voto resulta verba pública para sua cidade. mesmo no feriado via internet através do site www.consultapopular.rs.gov.br com seu título eleitoral voto pois é importante. Lembre que no passado a prioridade era o interior e a verba veio para o produtor agradecer. E neste ano as prioridades são três: Fomento e organização das atividades de fruticultura e olericultura; estimular a agroindustrialização da produção regional e; 3 estruturar a governança regional. Se não souber peça ajuda dos mais jovens. E nesse sábado no Programa A Cidade, Caio Jordão, do Corede vai explicar como é a votação e os benefícios para a região. Lembre-se é só até o dia 3.

Feriadão: essa temperatura convida para as pessoas irem para o litoral que está preparado, não como no dia 12, agora está mesmo. Pacote de 1 dormitório com garagem no centro de Capão da Canoa, com 5 pernoites, tudo incluído condomínio e luz R$ 1.000,00. Feche hoje ou amanhã no máximo e pelas previsões não vai chover no final de semana, não mande mensagem ligue 55 98407-1000.

Vai viajar pela 287?: por onde transitei hoje radares ligados, nenhuma placa avisando. Agora dia 1º entram em vigor as novas normas, como deve ser a fiscalização? E à noite quem não conhece a estrada não vê a máquina e recebe em casa depois um bilhete para pagar. E nos postos da Polícia Rodoviária de Venâncio Aires estava uma equipe do governo com uma pesquisa para quem transita para que o governo possa melhorar a 287. É uma piada, gastando com isso já que tem pela frente uma concessão prevista. E a precariedade das praças de pedágio, no sentido capital ao amanhecer só uma cancela funciona. O motorista sofre.

Jornal A Cidade: circula dia 5. Convidamos os candidatos locais para valorizar a mídia impressa, pessoas costumam ver a foto e lembrar-se do candidato, isso pode contribuir na sua campanha. E se a amizade for forte eles recortam o santinho e guardam como recordação. Até o dia 2 estaremos recebendo candidatos interessados a publicarem dentro do espaço legal com preços convidativos as suas fotos. E não fiquem só nas redes sociais, o jornal faz arquivo e história. Venha pessoalmente ou mande seu representante. E Programa A Cidade neste sábado das 10h às 12h, ao vivo, esteja conosco na Rádio Imembuí, com entrevistas de lideranças locais de interesse da coletividade.

Romaria a Medianeira: para quem é devoto ou quem chega em Santa Maria, acompanhe a trezena às 6h15 e às 20h. Peça, agradeça e ouça as pregações que sempre têm uma palavra de otimismo e prosperidade. E no dia 8 a Romaria que não terá procissão, mas você pode faze-la individualmente, escolha o horário e reze do seu jeito. Acreditamos que não teremos a presença de romeiros, bem como do comércio informal na Avenida Medianeira.

Cemitérios: várias cidades do estado vão abrir seus cemitérios na segunda-feira, preparados, segundo a mídia estadual as entradas serão guiadas e controladas. As próprias pessoas podem escolher o horário para visitar. E é um dia único de visitas que pode ser antecipado ou postergado, depende de cada um, mas o bom seria que estivessem abertos dando um tempo rápido para visitar, cedendo espaço para outros. Dá trabalho sim, mas é um costume antigo que as pessoas costumam preservar. E na certa nas igrejas teremos missa inclusive pelas redes sociais. Divulgaremos os horários oportunamente. Reze do seu jeito e lembre seu ente querido para que descanse em paz.

