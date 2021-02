Hoje 23 de fevereiro

23 de fevereiro de 2021

O dilema no estado é a pandemia, as críticas, os movimentos, sinaliza pela frente que a situação será grave, mas tudo depende de c ada um de nós. Os governantes procuram fazer o melhor possível para evitar transtornos maiores. Sabemos dos prejuízos econômicos que o momento atinge todos os segmentos, apesar dos pesares, Santa Maria, em crise, mas alguns segmentos têm correspondido aos anseios do empresário. Dialogar e administrar, pois o fevereiro vai terminar.

Aniversários: entre tantos hoje o vereador da Capital, César Augusto Schirmer, com uma trajetória invejável na política, por isso tem sempre seu eleitorado. E hoje residindo na capital perto de tudo e todos. Sei o quanto ele gosta de Santa Maria, sua cidade natal.

Eleições 2022: o governador do estado influenciado por colegas nacionais do partido aceitou o convite para disputar a presidência em 2022, é pré-candidato, mas é muito cedo. Procure governar seu estado agora e deixe a eleição para depois. Porque tudo podemos esperar lá de Brasília.

Volta às aulas: crianças e adolescentes estão ansiosos para encontrar os colegas e bater papo. Vamos ter calma, a hora chegará no momento certo, enquanto isso cada um faça sua parte com responsabilidade.

Criminalidade: manchetes que acidentes, homicídios, assaltos a bancos reduziram nos últimos tempos. Mas pouco se comenta o quanto cresceram as facções, o crime organizado e o comércio de drogas. É bom destacar também a atuação da polícia rodoviária pelo quanto tem apreendido em termos de contrabando e até dinheiro em moeda corrente. O último um fato inédito um cidadão com R$ 540 mil detido em Caçapava do Sul e sem comprovação da origem do dinheiro. E nas cidades pequenas a droga toma conta. Na região da Quarta Colônia um cidadão carregava um violão, não era para show, mas sim repleto de drogas. O comércio é forte e atuante. Os desempregados ou jovens que precisam de dinheiro são atraídos.

Santo Pio: sempre 23 de cada mês, às 16h tem missa na Paróquia de Fátima em memória a Santo Pio. Marca a data de seu falecimento. Sabemos quantos devotos ele tem e ali ao lado funciona a Associação Social Santo Pio e em frente na Praça está o Busto que foi doado pela Construtora Jobim e para quem passar nesse período ali aprecie a beleza das plantas floridas. Que ele interceda por todos nós trazendo sempre o caminho do diálogo e do entendimento. E para quem quiser conhecer a Ermida no Cerro Comprido em Faxinal do Soturno é um bom passeio no final de semana.

Um fraterno abraço: nesta data aos rotarianos. Em Santa Maria são vários clubes de serviços todos engajados com o mesmo propósito de solidariedade promovendo campanhas beneficentes sempre atentos aqueles que tanto precisam. Entre tantos amigos saúdo aqui Jaime Maia Pereira e sua esposa Carmen, coronel Real, Pedro Aguirre, e tantos outros que conhecemos.

Oração a Nossa Senhora da Saúde

Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças, do fundo de minha miséria, apelo hoje para os tesouros da Vossa misericórdia e bondade e me atrevo a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim! Vós sois cheia de graça e eu cheio de pecados; vós Imaculada e eu manchado de inúmeras culpas; vinde, pois, em meu auxílio, supri a minha miséria, disponde o meu coração para que eu cumpra em tudo a santa vontade de Jesus, vosso Filho e Senhor Nosso. Amém.

