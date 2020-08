Hoje, 11 de agosto de datas importantes

11 de agosto de 2020

Santa Clara: caminho, verdade e vida. Siga essas palavras e você chegará em algum lugar. Que ela nos proteja em nossas atividades, na prevenção pela saúde e a responsabilidade que cada um carrega no dia-a-dia. Hoje em especial três homenagens:

Ao advogado: por essa data tão importante. Vamos esquecer o dia do pendura no passado e como é bom recordar júris que empolgavam a plateia pela oratória das partes. Mas tudo mudou e tudo é tecnologia, até o judiciário desde março trabalha lentamente e que cada um respeite o juramento que fez no dia da formatura e siga a oração do advogado. E vamos relembrar para quem é de Santa Maria, os saudosos amigos o irmão Gelásio criador do primeiro curso de Direito no Colégio Santa Maria, que os maristas festejaram no dia 2 de agosto os 120 anos de sua chegada no sul do país e também lembramos o saudoso bispo Dom Ivo que foi lá na França buscar a relíquia em 1982 de Santo Ivo que se encontra na Basílica da Medianeira. De minha parte meu abraço aos colegas e principalmente os formandos em direito da UFSM de 1976, aos que partiram com a consciência tranquila que Deus os tenha recebido pelas ações e trabalhos que aqui realizaram. Minha tristeza hoje e sempre é ver no Loteamento Bela Vista, que denomino Bairro da Justiça, aonde ali se encontra a concentração de todos os poderes previstos na legislação brasileira com atuação regional. É um bairro jurídico e encontrar as ruas com o nome de países do Mercosul, nada a ver. Os dois nomes citados poderiam aqui ter nas esquinas Rua Irmão Gelásio e Rua Dom Ivo. Espero que um dia os legisladores municipais despertem por essa pauta.

Oração de Santo Ivo para os advogados

Ó Deus justo e Santo, por intercessão de Santo Ivo, apóstolo da caridade e defensor da justiça, assisti e fortalecei os advogados e os Juízes, os cultores e os intérpretes do Direito, para que jamais se afastem da retidão e da equidade. Pratiquem eles a justiça, para que se consolide a paz! Exerçam a caridade, para que reine a concórdia! Defendam os fracos, para que não triunfem o mal e o sofrimento! Que Santo Ivo seja nosso protetor e advogado junto a Vós; para que, imitando seus exemplos, sejamos também nós santificados e salvos. Tudo isto Vos pedimos, ó Pai, por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Hoje também nossa homenagem aos estudantes e o quanto o país precisa de cultura e conhecimentos, vamos investir nas crianças, no esporte e na educação. Essa será a transformação e a mudança do país. Que beleza em ver essas crianças praticando esportes e nessa linha, há poucos dias o Grêmio revelou meninos que ali chegaram com 10 anos e hoje são atletas.

Quem não gosta de ser bem atendido nos restaurantes pelos garçons e agora com a pandemia ele está servindo os consumidores no buffet devidamente preparado. Nossa homenagem a esse profissional que com sua humildade cativa simpatia, amizades e bons frutos.

Jornal A Cidade: circula nessa semana na sexta-feira. Nos acompanhe estamos ansiosos na espera do seu anúncio, pois estamos retomando a economia mesmo lentamente, mas por onde se passa apesar da crise sentimos o ânimo e alguns segmentos satisfeitos com as vendas que permitem saldar os compromissos. Isso é fruto do auxílio-emergencial, antecipação do 13º e outras bondades governamentais. Mas não devemos esquecer de manter o distanciamento, usar máscara e qualquer sintoma procurar atendimento médico. Vamos continuar desta forma e olhar para Pelotas, foi notícia nacional há pouco tempo e agora ultrapassa as 35 vítimas, inclusive no final de semana a prefeita decretou lockdown, ou seja, tudo fechado, mas um desembargador por solicitação do Ministério Público interviu e mandou abrandar. Dá para entender? Se os poderes públicos não se entendem, o que podemos esperar de outras pessoas, faz parte do contexto e da conjuntura atual o desencontro entre os mandatários. Ou seja, toda decisão é uma vitrine pode ser política ou pessoal, mas aqui reina a paz e o trabalho consciente e a partir de hoje abrir as porteiras para o início da campanha eleitoral em que o povo vai eleger prefeito, vice e vereadores. Até amanhã você pode ligar para publicar edital, balanço ou qualquer outra publicação.