Grupo Pampeiro

3 de Maio de 2020

O principal é a concessionária local, em Bagé e em Santana do Livramento. Pampeiro nasceu em 20 de julho de 1960, a empresa criada pelo saudoso dr. Ilidio Antonio Biacchi e esta marca prosperou com as filiais Pampeiro Caminhões e outras empresas. Na direção hoje Eduardo Biacchi, Claudio Emanuelli e Lea Biacchi. Acompanhando a evolução, a tecnologia, as inovações da indústria Volkswagen e com isso conquistando o mercado e espaço local com sua ampla sede e instalações modernas na Serafim Valandro. E no dia 3 de maio o diretor-presidente Eduardo Biacchi festeja seu aniversário na certa com sua esposa Débora e a mãe já que não é possível fazer aglomerações em vista do momento atual.