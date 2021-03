Grupo Pampeiro

25 de março de 2021

Conhecido pelos investimentos e pela marca que atua, além da qualidade no setor de serviços em geral. Em um passado distante o saudoso Ilídio Antonio Biacchi, sempre gostou de veículos e comércio, como vendedor percorreu revendas e quando chegou seu momento foi convidado para assumir a concessionaria Volkswagen em Santa Maria. Sua trajetória começou na Pampeiro em 20 de julho de 1960 para no dia 20 de agosto do mesmo ano iniciar as atividades na Rua Serafim Valandro onde está a sede do grupo em um espaço nobre com toda estrutura e logística para atender o consumidor. O fundador já dizia “aqui se faz amigos, e são os amigos que valorizam e propagam o trabalho” e foi nesse norte que a empresa cresceu. Quis o destino que o empresário fosse chamado para o descanso eterno, mas quem acompanha a Pampeiro sabe do trabalho do Cláudio Emanuelli que foi parceiro lá do passado do Dr. Ilídio e do Eduardo Biacchi que foi preparado e seguiu os passos do pai, ali está a empresa inovando sempre com lançamentos da marca Volkswagen e com promoções para cativar o consumidor, porque toda compra de bens, seja qual for o tipo, o cliente se habitua a usar determinada marca e a empresa que irá adquirir o produto, avaliando o atendimento, qualidade e solução para os possíveis problemas que possam surgir. A Pampeiro se modernizou acompanhando a evolução atual, ainda o fundador iniciou o Pampeiro ao vivo aos sábados das 9h às 10h na Rádio Imembuí, onde os motoristas recebem orientações e os compradores de veículos também. O programa foi mantido e continua sendo realizado com a novidade, antes das 9h o Eduardo e o André Campos sempre fazem uma live mostrando lançamentos e novidades para os consumidores.