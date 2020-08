Grupo empresarial Medianeira

21 de agosto de 2020

Já se passaram 69 anos e tudo começou com o transporte coletivo onde Lauri Saccol era um dos motoristas, jovem, visionário desde aquela época e a empresa prosperou nesse segmento não só em Santa Maria, mas também em outras partes do país e também em outras atividades. A família Saccol, irmãos e primos conduziu a gestão conquistando simpatia e espaço. Nem todos os filhos permaneceram no grupo, mas se tornaram empresários em outras atividades. Só falando em 70 anos da empresa já é necessário destacar o trabalho dos diretores e de toda a equipe com os mesmos propósitos. E hoje Lauri Saccol festeja mais um aniversário com saúde, feliz em ver o grupo no estágio em que se encontra e nesta foto entre tantas homenagens ao lado de três filhos, faltando a Angela que também é empresária nas Lojas Safira, e junto com seu amigo e parceiro do transporte coletivo, Pedro Londero. O Lauri nos eventos do Jornal A Cidade sempre se fez presente, para mim é um professor que pensa lá adiante e foi homenageado como amigo especial do Jornal A Cidade.

Jornal A Cidade: os leitores podem acompanhar nossa página aqui diariamente sempre com assuntos do interesse coletivo que são pautados por nós. Não criticamos, apontamos os assuntos que alguém deve resolver, não importa quem seja. O Jornal circula só dia 17 de setembro, mas nossos anunciantes são citados três vezes ao dia na Rádio Imembuí e no sábado em duas horas de programa na pioneira com live direto do Facebook. E além do site www.jornalacidade.com postamos também no Facebook Roveda Valdemar. E amanhã esteja conosco das 10h às 12h, acompanhe as entrevistas que o assunto de algumas delas sempre será de seu interesse. Na foto a equipe e no último sábado dia 15, o Miro, Magrão, homem do caminhão do som, comemorou seus 60 anos sem festa pois é proibido no momento.

Consumidor sofre: se não bastassem os elevados juros que os bancos estão cobrando e as lojas que vendem dinheiro, agora a greve dos Correios. Pouca gente trabalha por falta de efetivo, acabaram com eles e desmontaram o que era bom e só vai ficar o patrimônio que já está a venda. Aí pergunto: o sindicato nacional assim que fechar dará emprego aos seus associados? Greve agora é um perigo, vamos recordar a rede ferroviária com as reivindicações, as greves nacionais o que sobrou? Só para a Rumo que daqui só leva e nada traz. Mas outro assunto de suma importância é o descaso com o consumidor pelas operadoras, a RGE não envia mais a conta, atrasou e já cobram o pagamento na hora começando a enviar mensagens, quem faz a leitura deixa as portas do medidor abertas, os da Corsan levantam a tampa do hidrômetro com uma bengala e não fecham. Vem um apagão como aconteceu ontem pela manhã e ficamos sem telefone e internet na quarta das 8h às 14h e ninguém dá explicações, mas no final do mês a conta vem normalmente. Se queimou algo ou teve prejuízos o problema é de cada um. E ainda tanto a RGE quanto as outras estão trocando cabos, mudando pela fibra ótica e por onde passam deixam os fios soltos na via pública o que é um perigo, será que alguém poderia tomar providencias?

Motoristas cuidado: ao ultrapassar alguém pode ter outro na frente com um reboque com animais ou algo parecido, e também o contrabando. Agora no centro da cidade em horário de pico deixar circular veículos de passeio com reboque ou chegando ao seu local de trabalho os trailers engarrafando o transito e causando transtornos. O que mais deve ser cuidado pelos motoristas é quando vai dobrar, mesmo com o pisca ligado, tem motoristas que não aguardam a manobra e vão tocando, além de sair batendo boca achando que tem direitos. É quando surgem as brigas, se a pessoa é nervosa e tem um cassetete no auto, sai do carro e parte para a violência. Aos CFC’s ao ministrarem as aulas o ponto básico para o motorista é dar e respeitar o sinal de pisca. E muitas vezes nas rodovias os reboques que muitas vezes trazem até animais vai balançando e pode causar acidentes fatais por descuidos dos condutores que muitas vezes andam em alta velocidade, como assisti há poucos dias uma retroescavadeira que andava a mais de 80 km/h ou então um bitrem com pista molhada e serração que vem a 80 ou 100 km/h e na frente um carro de passeio, ele vai ter freios para segurar?

Mais uma semana: é a penúltima de agosto, o mês do cachorro louco, pouco se divulga, pois isso ficou no passado, um bom sinal de que são bem cuidados. Agradecemos a Deus pelo dom da vida até o presente, lamentamos pelas pessoas que nos deixaram, só que tudo vai pelo coronavírus. Certa a prefeitura de Santa Maria que em cada óbito dá o histórico da vítima elencando os problemas de saúde já existentes. Com o final de semana pela frente respeite os decretos que a semana pelo que constatamos foi excelente comercialmente, satisfez as partes. Evidente que nem todos foram contemplados, mas Santa Maria vive um momento sob controle, com investimentos, a temperatura vai voltar ao normal no final de semana. Vamos evitar aglomerações, pense que pode estar prejudicando os empresários se causarem isso pois eles poderão ter seu alvará cassado. Suporte mais um pouco. Quando vemos que os estados têm reduzido os números podemos ficar felizes, mas precisamos manter isso.