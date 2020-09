Gastronomia para seu fim de semana

25 de setembro de 2020

Ligue para agendar, pois os horários foram ampliados. fique em casa, faça um pedido e busque ou peça para trazer pela tele-entrega. Se quiser ir ao restaurante, os que estão atendendo também estão preparados dentro das normas legais.



Tertúlia: buffet com churrasco e rodízio ao meio-dia e à noite. Ou faça seu pedido para receber em casa pelo 3222-0330.

Churrascaria Bovinu’s: Com a pandemia houve alterações, ou seja, ao meio-dia buffet com grelhados inclusive para levar para casa e no domingo buffet e assados para levar. Por enquanto não tem rodízio de churrasco. Faça a reserva pelo 3221-1790.

Bella Trento: Buffet ao meio-dia como de costume e à noite rodízio de pizzas ou tele-entrega 3223-9229.

Ravanello Restaurante: buffet ao meio-dia com assados e leve para casa o mocotó e o mel de indústria própria. E domingo assados para levar também 3307-1589.

Vera Cruz Restaurante: à la carte com espaço administrado e o galeto tradicional inclusive por tele-entrega que é a mais antiga da cidade. Mas o à la carte conta com uma carta extensa e graciosa, só que com pouco espaço administre sua saída, 3222-0606.

Pizza You: do seu jeito, mande fazer, busque ou peça tele-entrega a partir das 18h, 3029-2217.

Restaurante Estância do Minuano: no momento marmitex de segunda a sábado com reservas 99984-4323.

Distribuidora e Atacadista de Alimentos Beliva: para quem está em casa passe em horário comercial e leve o que precisar para sua gastronomia na Duque de Caxias, próximo ao viaduto.

Casa do Pastel: presencial com espaço reduzido ou por tele-entrega. São quase 25 anos levando alegria para os adultos e crianças 3218-1008.

Stan Burguer: seu burguer delicioso e sem frescura ligue 3028-9482.