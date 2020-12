Gastronomia – Edição 1323

5 de dezembro de 2020

Chegamos em dezembro, Natal e final de ano, preparativos, mas antes nesse final de semana no feriadão local vamos homenagear a padroeira do município Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Dia 8 é feriado municipal e diariamente às 18h missa da trezena da Imaculada e em frente a Catedral temos uma banca com produtos coloniais e no dia 8, às 10h celebração da missa e após risoto e galeto para levar para casa e nesse ano não tem o almoço de confraternização. Faça o pedido para melhor organizarem a estrutura e logística para um bom atendimento a comunidade está imbuída neste propósito.

Natal e Final de Ano: a linha de frente é o peru, dia 31 é a costelinha de porco de preferência bem assada. Pelo andamento das coisas o distanciamento, poucas pessoas reunidas, inevitáveis as festas clandestinas, devemos nos conscientizar de que o coronavírus veio para ficar, ele já mostrou o que pode fazer e agora cada um de nós tem a responsabilidade pela saúde e uma longa vida. É só ver o quadro nacional de pessoas que partiram infectadas e que foram curadas. Ouça alguém que lá esteve isolado para saber qual a sua mensagem. Por isso o drive thru vai funcionar muito bem no final de ano, vamos dar folga em casa. Nesta página todos os restaurantes têm condições de preparar assados para todas as datas, mas a recomendação é geral de só atender pedidos antecipados para evitar desperdícios. Portanto, levante o telefone, faça o pedido e na véspera só busque. Prestigie o que é nosso. Qualquer dúvida ligue para o Jornal que daremos as dicas de onde conseguir o que você pretende.

Risoto e galeto: neste domingo no Salão Paroquial do Santuário da Medianeira, reserve antecipadamente e só busque no domingo. Assim se organiza melhor, porque a equipe do santuário tem pouca renovação, pouca juventude e os que fazem o trabalho gratuito têm suas limitações. E planejado e organizado é bem mais convidativo para ambas as partes.

Risoto e bife a milanesa: no Salão Paroquial das Dores o famoso bife a milanesa acompanhado de risoto, faça a reserva para garantir a entrega.

Frutas: final de ano são um ingrediente que faz parte das ceias. Para alguns é durante o ano todo. Vamos evitar comprar melancia, abacaxi e outros produtos expostos em via pública, que atravessaram o Brasil enfrentando o calor e a temperatura e agora estão à venda aqui. Reparem o mamão que atravessa o Brasil e as condições que chega ao destino para o consumidor. Como a saúde não fiscaliza e não impede vamos comprar em nossos estabelecimentos que são bem cuidados.

Nozes: você sabe como floresce um pé de nozes? E como surge aquele produto? Nessa árvore, de fundo de quintal ali está o início de sua germinação.

Do produtor ao consumidor: Eles são empreendedores em Três Barras, Tatieli Rossi e José Forgiarini. Tudo o que é comercializado na Feira aos sábados no Terminal Dom Ivo na Heitor Campos é produção própria. Para quem costuma degustar produtos da fonte entre tantas bancas esta é uma em que você pode escolher. Neste sábado visite e ao mesmo tempo converse conosco que estaremos ali com a Rádio Imembuí das 10h às 12h na abertura da FEICOOP e da Feira da Primavera.

Safras: com êxito a colheita do trigo, mesmo prejudicada pelo clima apresentou qualidade. O milho que vem sendo plantado foi atingido pela estiagem e em algumas partes replantado, é um produto essencial para a alimentação dos animais. O arroz vem crescendo, daqui a pouco inicia a colheita, mas também em algumas regiões a falta de água o atingiu. E a soja em algumas partes já vendida, não se sabe o que vem pela frente. Enquanto isso a agricultura familiar em alta com irrigação modesta, aplicação de técnicas vem produzindo em vários segmentos e conseguindo abastecer a cidade nas feiras locais que estão por toda parte durante toda a semana. E neste sábado o Feirão Colonial com a Feira da Primavera, não faltará qualidade e opções. Quem voltar do Feirão pela Heitor Campos contemple a calçada que a empresa de Santa Rosa construiu. Aqui estaremos sábado ao vivo com a Rádio Imembuí, visite-nos e vamos conversar, já que temos prefeito eleito e vereadores também, mas os atuais administram a cidade até o dia 31 de dezembro, como será o convívio?

Estiagem: ela prejudica o plantio e a safra num todo, ameaça a falta de água, o mal-estar nas pessoas e as preocupações. Em tempos de pandemia redobre os cuidados, principalmente agora é preciso criar o hábito de beber muita água e ao mesmo tempo buscar frutas que mais aprecia, mas cuidado na compra pela sua qualidade, evite comprar frutas expostas no sol ou que atravessaram o Brasil. Cerveja e refrigerante não matam a sede, só criam problemas para a saúde.

Ildo Bastianello: festejou aniversário dia 15 de novembro, com seu café com doces no Calçadão é um devoto a Schoenstatt. Já esteve na Alemanha duas vezes visitando o local onde nasceu o padre Kentennich. Mas quem quer um bom gaiteiro converse com ele e combine o cachê.

