Gastronomia – Edição 1321

9 de outubro de 2020

Pela bandeira vermelha a abertura é de segunda a sábado, no entanto é um drama para os empresários do segmento gastronômico em preparar-se para o feriadão em termos de compra e estrutura. Até o fechamento desta edição, ontem, nada foi comentado sobre alguma alteração para o domingo. Sugerimos aos leitores e as pessoas que costumam frequentar restaurantes que liguem antes para saber sobre o atendimento no domingo, no entanto, a tele-entrega ou o pegue e leve está funcionando. O bom mesmo é ficarem atentos que os meios de comunicação vão informar como vai ser o feriado bem como a abertura dos mercados. No Programa A Cidade sábado das 10h às 12h na Imembuí estaremos informando com maiores detalhes.

Bella Vista Supermercado: festivamente como acontece anualmente no dia 27 de setembro festejou seus 25 anos de atividade. Os empresários Vicente, Elisete e Roberto e toda a equipe estão satisfeitos pelo desempenho deste ano e a cada dia que passa novos consumidores valorizam o mercado da Avenida João Luiz Pozzobon. E amanhã o Jornal A Cidade homenageia os profissionais do açougue do Bella Vista.

Abelhas: no dia 3 é comemorado no mundo o Dia Internacional das Abelhas. Sabemos da importância do mel que hoje não é só para o consumo humano, mas também medicinal. Quem não desfruta de um limão com mel quando a garganta fecha? E além disso o quanto é possível fabricar em produtos tendo como componente o mel. A mídia divulgou recentemente a riqueza do nosso estado nessa produção e o quanto as pessoas investem. Localizamos na ilha catarinense um projeto aprovado pela Assembleia para fortalecer as abelhas nativas chamadas ‘meliponas’, ou seja, sem ferrão, são mais de 30 espécies naquele estado, mansas, produtivas. É possível até no seu quintal criar uma caixa de abelhas, mas nunca haja sozinho sem orientações técnicas. Mario Ravanello em entrevista a Imembuí no último sábado falou das virtudes, da produtividade e o quanto é importante no mundo a abelha pela sua polinização.

Risoto, galeto e churrasco: todos os finais de semana nas paróquias e em algum lugar você vai encontrar. Prestigie e valorize. Você estará colaborando para manter a estrutura de quem promove o evento. Dia 26 teremos na Medianeira, dia 18 na Paróquia da Ressurreição no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Semana da Criança: os pequenos também têm seus gostos, as redes sociais informam a contento. A Casa do Pastel sempre prepara uma atração especial para o Dia Da Criança, quem costuma frequentar sabe disso e eles também apreciam muito o Stan Burguer que fica ao lado. Outras crianças preferem a pizza da PizzaYou com tele-entrega do seu jeito ou da Bella Trento. E as que preferem um galeto também sabem que é no Vera Cruz ou então um rodízio de churrasco na Tertúlia. Quem conhece Santa Maria sabe que não falta opções gastronômicas.

Bovinu’s: 3221-1790 ao meio-dia buffet com grelhados tudo dentro da legislação vigente.