Gastronomia – Edição 1318

8 de agosto de 2020

Garçom: dentre tantas datas de profissões diferentes, dia 11 eles comemoram essa data. Neste ano preocupados pela situação atual, pelo fechamento de estabelecimentos, limitações de horários reduziram as oportunidades de emprego, nossa cidade foi atingida nesse setor até porque todo evento sempre requer a presença de um garçom e o que vem acontecendo com tudo parado prejudica a eles também, mas estão se reinventando. É um profissional habilitado, faz cursos para exercer sua profissão, alguns destacam-se, são comunicativos, conquistam a simpatia do cliente. Hoje nem tanto, mas no passado a gorjeta sempre era graciosa, aí criaram uma lei de 10% que ainda é aplicada em alguma parte do país, revoltou o cliente que deixou de entregar diretamente a gorjeta ao garçom. Vamos destacar nesse dia 11 o quanto em Santa Maria nos últimos 30 anos os garçons muitas vezes vindos do interior, aqui desembarcaram, passaram a trabalhar estudando e se preparando, sentindo o gosto pela profissão e pelo quanto é bom trabalhar com o público, dezenas hoje têm empresas próprias e são empresários bem-sucedidos. Até podemos citar quantos restaurantes tiveram esses profissionais como colaboradores e que hoje são investidores, para quem conhece a Bovinu’s que no dia 25 de julho festejou 25 anos, aqui foi uma verdadeira escola preparatória para futuros empreendedores. Um mercado de trabalho que passa por um momento delicado, mas todo consumidor quando sai à noite ou em um evento gosta de ser bem atendido e isso ele encontra com os garçons em todos os estabelecimentos gastronômicos de nossa cidade. E quantas amizades nascem nesse segmento. A foto mostra como está sendo feito o atendimento nos estabelecimentos com buffet em nossa cidade dentro das normas legais ou à la carte. Assim também será domingo na Estância do Minuano, uma festa diferente. É bom salientar que todo o setor empresarial da área gastronômica já está adequado inclusive sua equipe de trabalho atendendo os preceitos legais.

Agosto: considerado o mês mais frio do ano, portanto administre sua alimentação, proteja-se do possível frio e do momento atual em que vivemos. Vamos enfrentar o mês em curso, quando setembro vier que chegue logo, que a primavera seja a semente pela retomada com cautela em tudo, inclusive nas escolas porque as crianças não suportam mais estar em casa e os idosos também. Mas devemos ter consciência de que o mundo é novo e foi reinventado e o aviso foi dado de que tudo tem limites. Vamos esquecer a ganância e o ganho fácil, mas cultivar a solidariedade. Qualquer gesto positivo sempre é bem-vindo para a outra parte.

Sucos: lamentavelmente o mais precioso e gostoso é o 100% integral, não sei se é o líquido ou o litro que tem um preço altíssimo, mas quem puder compre e consuma. Por aqui temos várias vinícolas que produzem, entre tantas a Dalla Corte que agora instalou um showroom na 509 bem em frente ao Vitor Automóveis no sentido bairro – Centro.

Vinho em lata: é a novidade no Brasil, pois a lata é aproveitável e é vendida, o vidro não, lamentavelmente Santa Maria não tem um local para desovar. Alguém recebe e depois deve vender para a única indústria de reciclagem do estado que é lá em Dois Irmãos, pelo consumo local comportaria sim uma reciclagem e reaproveitamento principalmente agora com a Cyrillinha. E o vinho em lata que ainda não conhecemos, mas deve ser um produto classe A, com isso a pessoa não precisa comprar um litro, e sim uma latinha para beber o quanto quiser. Diferente da taça nos restaurantes em que não se pode levar para casa, com a lata será possível. E para quem cultiva um parreiral ou um pé de parreira no pátio de casa, esse é o mês da poda, dizem os mais entendidos que é todo o agosto ou cuidar a Lua. Quando bem podado e tratado produz uva e é diferente degustar embaixo do parreiral.

Padaria Denardin: produção no padrão normal, com qualidade que as padarias cada vez mais estão se reinventando satisfazendo a necessidade e o bom gosto do consumidor. Faça uma visita ou consulte pelo 3226-3565, na Avenida Prefeito Evandro Behr, na rótula da UFSM ao lado da Agafarma Farmácias.

Restaurante Estância do Minuano: tantos bons eventos que não estão acontecendo e sim surgiu o marmitex de segunda a sexta, tanto familiar como empresarial. E para domingo o Luiz Carlos Brum e toda sua equipe preparam a grande festa para os pais com número de mesas limitado, o atendimento será presencial dentro das normas em vigor e em vista disso é importante que as pessoas façam reservas, pois, a procura deverá ser grande pela data e como acontece anualmente lota os restaurantes da cidade que neste ano estão com menos espaço. E para quem desejar fazer o pedido de um assado o restaurante manda entregar em casa seja qual for a quantidade. Fale com Luiz Carlos Brum pelo 99984-4323.

Tertúlia: buffet com churrasco e rodízio ao meio-dia e à noite. Ou faça seu pedido para receber em casa pelo 3222-0330.

Churrascaria Bovinu’s: Com a pandemia houve alterações, ou seja, ao meio-dia buffet com grelhados inclusive para levar para casa e no domingo assados para levar. Por enquanto não tem rodízio de churrasco. Faça a reserva pelo 3221-1790.

Bella Trento: Buffet ao meio-dia como de costume e à noite rodízio de pizzas ou tele-entrega 3223-9229.

Ravanello Restaurante: buffet ao meio-dia com assados e leve para casa o mocotó e o mel de indústria própria. E domingo assados para levar também 3307-1589.

Pizza You: do seu jeito, mande fazer, busque ou peça tele-entrega a partir das 18h, 3029-2217.

Vera Cruz Restaurante: à la carte com espaço administrado e o galeto tradicional inclusive por tele-entrega que é a mais antiga da cidade. Mas o à la carte conta com uma carta extensa e graciosa, só que com pouco espaço administre sua saída, 3222-0606.

Distribuidora e Atacadista de Alimentos Beliva: para quem está em casa passe em horário comercial e leve o que precisar para sua gastronomia na Duque de Caxias, próximo ao viaduto.

Casa do Pastel: presencial com espaço reduzido ou por tele-entrega. São quase 25 anos levando alegria para os adultos e crianças 3218-1008.

Homenagem aos pais: nossos parceiros nesta página da Gastronomia deixaram a mensagem aos pais que são os clientes diretos que convidam a família para visitar os estabelecimentos. Um domingo feliz junto com seus familiares!