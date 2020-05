Gastronomia – Edição 1315

15 de maio de 2020

Horta comunitária: na rua Paulo Lopes nos fundos do colégio Irmão Otão, já publicamos em outras edições, mas lá permanece no muro do colégio e no cordão da calçada uma horta comunitária que abastece os moradores desta região. É um exemplo do cultivo e de que tudo é possível com pouco espaço.

Decreto estadual: por regiões, por bandeiras, mas ele traz novidades e rigor. Evidente que os prefeitos ouviram atentamente o governador e deverão atender determinações superiores, sempre visando a proteção e o distanciamento em todos os segmentos. Com redução dos serviços autorizados se não houver alterações municipais os buffets livres não poderão estar abertos. Com isso para poderem cumprir os compromissos a nossa rede gastronômica criou até um festival com descontos e as novidades virão na tele-entrega com suas embalagens preparadas a contento dentro das normas legais. E aqui usa-se a criatividade de cada empreendedor sempre primando pelo controle da qualidade. Com equipes preparadas, cuidados essenciais para a saúde, acabou o tempo da facilidade, na certa teremos fiscalização e o êxito na tele-entrega ou vai buscar. Mas o transporte também deve ser fiscalizado para que sejam respeitadas as regras do trânsito, até para terem mais cuidado com o que vão transportar. Abre-se aqui também a possibilidade de os salões comunitários das igrejas promoverem seus risotos, galetos e churrascos, para levar para casa, que é uma forma de receita dos mesmos. Mas é preciso cuidar o distanciamento na hora de buscar ou então já deixar o marmitex pronto com vários valores para ser mais prático, temos visto em alguns estabelecimentos que quem faz o pedido, determina a hora que vai buscar e lá chegando em questões de segundo paga e vai embora, pois o restaurante já deixou preparado. Uma questão de organização e agilidade, os hábitos cotidianos a partir do coronavirus mudaram e tem aqueles que estão preparando na sua casa os alimentos para consumir, por isso aumentou as vendas nos mercados.

Sucos: o bom é beber água, mas um suco sempre faz bem, é um bom ingrediente. Só que ele chega ao destino com um preço elevadíssimo. No comércio encontramos 1 litro, naquele vidro que vai para o lixo, pois aqui não temos reciclagem e isso encarece o custo do produto, o consumidor pagar R$ 15, só por ser integral é muito alto. De vez em quando as promoções reduzem o valor, mas é muito difícil. Sabemos que a estrutura da indústria é elevada, mas o valor da uva pago na fonte é baixo e da laranja também. As vinícolas locais tentem economizar aproveitando o casco se for possível ou dando um valor para que a indústria local mande para a reciclagem. A empresa que conhecemos que recebe vidros é a Maringá na Vila Goiânia. COM FOTO SUCO

Tele-entrega: faça a reserva sempre, peça o que quiser e se puder vá buscar que é mais prático ou para sua tranquilidade espere em casa. O Restaurante Estancia do Minuano lançou também o marmitex principalmente para empresas é só agendar e negociar pelo 99984-4323.

Eventos: os prejuízos para os investidores no segmento. Em Santa Maria o setor empresarial se organizou com estruturas sem igual para atender qualquer tipo de evento. O desemprego está a vista, pois é um setor entre outros que vai custar para voltar a ter jantares, palestras, festividades, enfim, o que fazer agora com o imóvel preparado, a estrutura a disposição e o coronavírus que impôs limites. Mas precisamos preservar a vida e agradecer por ela. O mesmo padecimento é o das agências de viagens e turismo e das hospedagens também que não têm como suportar os custos pelas normas dos decretos. Fique em casa e siga as orientações, mas sempre trabalhando de uma ou outra forma.

Festival gastronômico: acontece de 17 a 24 de maio em nossa cidade, através de aplicativos os restaurantes associados a AHTURR têm descontos, maiores informações 3223-5542 ou 996310881.

Restaurantes e criatividade: recordem o quanto as pessoas frequentavam os buffets com seus grelhados. Dado o momento os próprios consumidores estão estranhando, mas é preciso inovar. Passe a criar marmitex pronto com o básico bifes, grelhados ou galetos, massa, feijão e arroz. Opções em saladas exclusivas com preços convidativos e que fiquem à disposição a partir das 11h.