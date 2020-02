“Fraternidade e vida, dom e compromisso”

26 de fevereiro de 2020

Esta é a Campanha que a Igreja Católica lançará hoje às 15h em todo o Brasil como acontece anualmente. E aqui Dom Hélio receberá a imprensa para explicar a campanha deste ano e às 18h vai celebrar missa na Catedral Metropolitana, na Avenida Rio Branco, e às 20h na Basílica da Medianeira a Missa das Cinzas dando início a Quaresma do corrente ano. E durante 40 dias acontece nas igrejas geralmente nas sextas-feiras a via sacra, um costume antigo que também teve alterações, mas os bons princípios continuam. E na Sexta-feira Santa anualmente às 9h é feita a encenação no Santuário da Medianeira junto às 14 estações que ali são demarcadas, cada uma trazendo o nome das arquidioceses do estado.

Quarta-feira de Cinzas: após a proclamação do Evangelho, onde Cristo recomenda a oração, o jejum e a caridade como práticas para a conversão do coração, a Igreja impõe as cinzas sobre os fiéis, que vão percorrer a caminhada penitencial para a celebração da Ressurreição de Jesus. As cinzas são preparadas pela queima das palmas usadas na procissão de Ramos do ano anterior. Lembram, portanto, o Cristo vitorioso. Assim, os cristãos aceitam com humildade sua condição mortal, em que tudo um dia voltará a ser pó. Ou seja, aceita-se passar pela experiência da morte, como fez Cristo, para poder participar da vida que ressurge das cinzas. (Fonte: Revista de Aparecida)

Nos acompanhe diariamente em nosso site www.jornalacidade.com e Facebook @jornalacidade. Nossos investidores, além dessa mídia divulgamos no jornal impresso e nos sábados na Rádio Imembuí das 10h às 12h.