Formaturas 16 de dezembro

16 de dezembro de 2020

Já veiculamos na mídia impressa a riqueza de eventos como as formaturas do passado, eram uma festa permanente com duração de 25 dias. A tecnologia mudou e as greves também mudaram o calendário escolar. Mas quero registrar hoje dia 16 de dezembro: 1º) a primeira formatura da Escola de Formação de Sargentos da Brigada Militar (EsFAS]) que foi criada dia 13 de maio de 1970, e 170 alunos foram promovidos em dezembro e daqui foram designados para todo o estado e alguns deles destacaram-se inclusive tivemos um colega de Pelotas, Neumann que após a formação ingressou no curso de oficiais e atingiu o mais alto posto da BM chegando a ser comandante geral da corporação. Na foto, as comemorações dos 40 anos, evidente que alguns já partiram.

Curso de Direito da UFSM: hoje também os formandos de 16 de dezembro de 1976 que colaram grau para quem recorda no saudoso Cine Glória. Hoje espalhados pelo Brasil, alguns já partiram e entre alguns destaques Everton Vargas, que é embaixador e Sergio Blattes que é desembargador, ambos santa-marienses. São 44 anos rumo ao cinquentenário.

Câmara de Vereadores: foi em 16 de dezembro de 1857 que iniciou a história do poder legislativo. Neste ano Santa Maria da Boca do Monte foi elevada a vila desmembrando-se de Cachoeira do Sul. E foi 15 de abril 1858 que ocorreu a 1ª eleição elegendo 7 vereadores e como se sabe em 17 de maio daquele ano Santa Maria foi emancipada. Mas as comemorações da criação da Câmara local são no início de maio anualmente.

MTG: a 13ª Região Tradicionalista foi criada em Santa Maria no dia 16 de dezembro de 1992 com sua sede própria no Parque Itaimbé, ela atende a região central com mais de 30 entidades associadas.

Viva o Natal: com a pandemia o centro está iluminado. Falta ainda algumas lojas abrirem as vitrines e decorarem. Diariamente tem shows via redes sociais da prefeitura. Fique atento aos horários do comércio, dos shoppings e da rede gastronômica. Venha a Santa Maria, o momento é adequado, mas sempre observe o distanciamento e as normas locais. Evite chegar no centro de carro para evitar aborrecimentos. E até sexta-feira continua na UFSM a programação Conheça a Universidade, neste ano via redes sociais.

