23 de outubro de 2020

Para recordar são três armas no Brasil: Exército, Marinha e Aeronáutica. Organizações independentes cada uma no seu segmento, mas todas irmanadas pelo bem comum e pela segurança nacional. Hoje marca a data do dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, em nossa cidade deste 1971 temos a Base Aérea, pelas transformações hoje se chama Ala 4. É um presente para a Região Central em termos aqui uma unidade desta grandeza e pelo quanto seus integrantes estão integrados na comunidade local e pelo serviço social que tem prestado e como reconhecimento anualmente no mês de outubro acontecia Portões Abertos em que a comunidade visitava e neste ano pela situação atual de modo geral os eventos foram cancelados. Ela vem somar-se ao potencial aqui do Exército Brasileiro e que estamos na esperança da vinda da Escola de Sargentos das Armas por reunirmos todas as condições necessárias é só aguardar.

Programa A Cidade: amanhã das 10h às 12h na 101.9 Rádio Imembuí. Nos acompanhe em mais uma edição na véspera da abertura da trezena da Romaria a Medianeira e salientamos quase uma dezena de entrevistas em que vários segmentos estarão conosco e são de interesse dos ouvintes e quantas boas informações passam por aqui. Não tocaremos no nome dos candidatos políticos, pois somos impedidos por força da lei eleitoral, mas não falta assunto e a você que é santa-mariense e tem uma pauta produtiva e positiva ligue para mim que manterei sigilo da fonte, mas darei publicidade a todos que elegem Santa Maria para investir. E todo visitante que aqui chegar será bem-vindo, desfrute de tantas virtudes aqui existentes.

