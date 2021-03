Floricultura Yamamoto

29 de março de 2021

A dona Maria que ensinou a Angela e o Davi a seguirem o trabalho da empresa que já possui mais de 50 anos, principalmente no comércio de flores, quem não recorda dos grandiosos eventos locais? Casamentos, formaturas e outros, a flor está sempre presente. A dona Maria hoje entregou o serviço da empresa para o Davi e sua esposa, continuam no mesmo local com o atendimento sempre acompanhando a tecnologia e evolução atuais. Mas ela sempre valorizou nosso trabalho desde 1975 através de minhas atividades, inclusive em jornais.