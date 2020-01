Final de semana em Santa Maria

6 de janeiro de 2020

Marcado para hoje o início das obras na Avenida Presidente Vargas, iniciando do Patronato. Para quem conhece as ruas e avenidas, evite este local para não ficar no engarrafamento, bom senso e responsabilidade.

A volta dos passeios

As pessoas retornam dos seus passeios e do veraneio para retornarem às atividades, não faltando ocorrências policiais e ações de bandidos em assaltos em roubos, dois suicídios que não podemos divulgar nomes em respeito às famílias e para não criar motivação. Bebem, jogam e consomem drogas, matando para manter os vícios, amanhecemos também com um duplo homicídio com um casal sendo vítima na madrugada. A prefeitura anuncia que o surto de infecção intestinal está sob controle. A partir de hoje fiquem atentos ao calendários das formaturas de nossas universidades, elas vão movimentar todos os segmentos.