Final de semana da esperança

20 de março de 2021

O governo prometeu que se for reduzido o número de internações delegará às prefeituras a liberdade em adotar a cogestão. Santa Maria, principalmente o setor comercial, está ansiosa para abrir as portas. Deve haver um critério de não ter obrigação de abrir, fica a escolha do comerciante, mas nesse momento todos deveriam abrir. Também a volta das aulas presenciais esperada ansiosamente por todos. O momento é delicado, mas compete a cada um fazer sua parte porque a pandemia vai longe. Trabalhe, caminhe, pratique seus atos sempre dentro das regras existentes para que a economia possa retomar o seu caminho.

Semana da Páscoa: a igreja católica neste final de semana tem o Domingo de Ramos e junto será feita a Campanha de doação de valores para a Campanha da Fraternidade ajudando as pessoas que mais necessitam. As celebrações acontecem sempre respeitando as regras e normas legais.

Síndrome de Down: é o dia mundial amanhã e o quanto as pessoas são atingidas no mundo, mas são seres humanos e alguns conseguem realizar seus objetivos mesmo diante de tantas dificuldades. E se constata o quanto as famílias se fazem presentes no apoio ao familiar. Em nossa cidade temos a Associação que investe muito e sempre procura doadores para ajudarem na manutenção da entidade e no bem-estar dos portadores da síndrome.

Aniversários do final de semana: dentre tantos amigos registramos hoje Paulino e seu filho Fabiano Stangherlin, quem não os conhece pela rede de mercados Dois Irmãos. E no domingo a filha do Fabiano e neta do Paulino e da Lucia, Natalia Sthangerlin. Também amanhã Isadora Raddatz. A todos o nosso abraço.

Produção de peixes: vários empreendedores da Região Central estão preparados como sempre acontece para a semana do peixe vivo. Não sabemos qual será o formato deste ano, no ano passado num momento crítico assim mesmo foram comercializados e deverá ser semelhante esse ano. o município produz quase o suficiente para o consumo na semana santa, pelo preço da carne é necessário investir mais na piscicultura e criar o hábito de comer mais peixes. Fiquem atentos aonde teremos postos de venda. E deverá também estar à disposição o caminhão do peixe.

Fique em casa: se tem tempo capriche ao colocar o lixo em seu devido lugar para manter as ruas limpas. Evite colocar na calçada sofás, cadeiras, garradas e outros. É triste no final de semana encontrar ruas e contêineres dessa maneira. Constato pelas ruas da cidade a empresa que mantém a limpeza, a não ser próximo aos contêineres, está bem e o motivo é a falta de circulação de pessoas que reduziu o trabalho dos garis.

