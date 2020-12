Final de semana chegou

4 de dezembro de 2020

Para Santa Maria feriadão, mas ir aonde com tantas restrições? Só caminhar no litoral. Cada um curta o seu espaço em seu imóvel. E para alguns as férias vem desde março, o serviço em casa e o atendimento presencial só em 2021, mas no fim do mês o dinheiro vai para a conta. E a iniciativa privada o empresário sempre dá um jeito de pagar seus colaboradores e encargos, se mantém firme e produzindo. Chegou o momento de acompanharmos a gravidade da pandemia e o que poderá vir pela frente. A colaboração de todos é indispensável. Sei o quanto as pessoas gostam de viajar, até levando em conta aqui a gasolina a R$ 4,80 dá para refletir se vale a pena sair. Prestigie o que é nosso e o que é daqui. Cada um faz sua parte, mantém os distanciamentos e ninguém está livre desse mal que tantas vidas ceifou. E a juventude que gosta da badalação tenha calma e paciência, ela é resistente, mas pode levar para casa e atingir os mais idosos. E para quem não sabe em Santa Maria se bebe muito, é só ver o quanto os caminhões fazem de entrega e o quanto se joga fora em garrafas de vidro. Quem puder prestigie amanhã a Feira da Primavera, lá também tudo está preparado para evitar contato e manter o distanciamento. Do produtor ao consumidor. E a Rádio Imembuí mais uma vez presente das 10h às 12h.

Piscinas: nunca foi tão usada como agora. E como aparecem amigos para visitas. Cuide a manutenção, o tratamento da água e mais ainda as crianças para evitar aborrecimentos. É um custo elevado, pois os produtos tiveram uma alta considerável. E também mantenha sua caixa d’água limpa e para evitar transtornos ligue para 3212-3040 na SM Fibras, onde você encontra a solução.

Estradas do interior: plantio, colheita, agricultura familiar e a produção que nos dá suporte e vem do nosso município. Aproveitando a estiagem é necessário com rapidez manter as estradas patroladas, porque alguns distritos padecem. Santa Flora, por exemplo, com tantos impostos que as indústrias de lá pagam e o asfalto fica só no sonho para esse distrito.

CVI: é a Coca Cola, a moderna indústria da parte oeste da cidade. Lá desembarcou em 4 de dezembro de 1977 tendo como idealizador na época Otomar Vontobel e hoje é diretor seu filho, Emerson. É um orgulho para Santa Maria ter aqui uma indústria desse porte.

Viva o Natal: contemple o mesmo, a iluminação do centro e acompanhe o horário comercial que está estabelecido em lei, mas abre quem quer, ninguém é obrigado a trabalhar por imposição e sim a critério de cada empresa, mas a maior parte atende os decretos estabelecidos e os horários sugeridos.

Gafanhotos: nas Missões já deram um sinal, estão na mata em número reduzido, mas sinaliza que estão por aí e pela estiagem devem avançar. Se encontrar algo diferente comunique as autoridades.

Catedral Metropolitana: hoje às 18h a celebração com o tema A Imaculada e o cuidado com a cidade, amanhã sábado às 17h falando da Imaculada e a inclusão e domingo às 19h. para levar para casa domingo risoto e galeto, faça a reserva na banca em frente a catedral para melhor organizar a produção pelos paroquianos. Para quem é católico vale a pena assistir às 18h as celebrações que vão encerrar no dia 8 com missa às 10h. Ela é a padroeira de Santa Maria.

Boleto de cobrança: autenticidade no documento e se o nome que consta com credor é realmente o de onde você tem a dívida, pois o golpista emite boleto com outro código e o dinheiro vai para a conta dele. Pode ser que com o Pix isso melhore. Na dúvida não pague qualquer boleto e se suspeitar busque informações. E ao fazer a negociação de dívida atrasada, antes de pagar exija uma carta de quitação, de preferência emitida presencialmente. E não como fizeram comigo a poucos dias me oferecendo um plano de previdência e quando pedi o e-mail me garantiram que não tinha e tudo era por telefone. Dá para confiar?

Mano a Mano Cursos: realizará Prova de Bolsas de Estudo para os preparatórios para colégios de ensino médio: Tiradentes, Colégio Militar, Politécnico e Ctism. Inscrições serão gratuitas para alunos do 8° e 9° ano do Ensino Fundamental e devem ser feitas por um responsável pelo aluno até o dia 16/01, na secretaria do Curso: Rua Alberto Pasqualini 35/sala 205. Os melhores classificados receberão bolsas de 25%, 50% e até 100% do valor do curso. Trata-se de uma grande oportunidade dada aos alunos, além do incentivo ao estudo. A prova se realizará em 02/ 02/2021, e também em outras datas, conforme o número de inscritos. Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo fone/whats 9 99034627 ou 3225 2862.

Santa Bárbara: passou quase toda a sua vida confinada na torre de uma fortaleza por ordem do pai que era pagão. Ela era cristã e por isso foi condenada à morte. O pai quis executar a sentença, cortou a cabeça da filha com um golpe de espada. Após a execução, levantou um temporal e o carrasco caiu atingido por um raio. Por isso que ela protege a todos nós dos raios, furacões e outros males.

Oração a Santa Bárbara

Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres da fortaleza e da violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abale a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, criador do céu, da terra e da natureza. Este Deus que tem poder de dominar a furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Santa Bárbara, rogai por nós.

STF: está em andamento a votação para decidir se os atuais presidentes do parlamento podem concorrer à reeleição. É o Brasil. Para mim a falta de diálogo e entendimento, leis malfeitas, não conseguem resolver as questões internas e têm que recorrer ao STF que quase não tem serviço.

Gravidade do coronavírus: no estado já são mais de 7 mil vítimas e começam a surgir agora aqueles que participaram das campanhas políticas e das aglomerações. Deveriam ser punidos aqueles que trabalharam para promover a eleição municipal, além dos gastos agora os transtornos na saúde. Famílias enlutadas e pelo que se comenta a partir desse final de ano a situação vai se agravar. E agora vamos colher o que semeamos, prejuízos comerciais, final de ano sem festa e as pessoas devem cuidar da sua saúde e ficarem em casa.

A crise: acompanhe pela mídia o número de assaltos, roubos que acontecem pela cidade de Santa Maria. Cuide no andar a noite com pacotes, sacolas, na sinaleira ao esperar abrir o sinal, ao chegar em casa não abra a garagem se tiver algum suspeito. Eles estão soltos e as leis os protegem. Estão prendendo alguns do assalto em Criciúma e ontem encontraram em Gramado um assaltante de banco, líder do PCC de São Paulo, muito bem hospedado. Os magistrados têm a lei para cumprir e a caneta para aplicar, mas tem que levar em conta alguns princípios e fatos. Para mim o planejamento do assalto de Criciúma dá o indicativo do quanto o bandido sabe planejar, muito mais os que os políticos e gestores públicos. Estamos tão mal preparados que não conseguimos limpar os presídios e nem conter a criminalidade, mas enquanto não fizer um pente-fino, fechar as fronteiras, o coronavírus fechou com facilidade, conviveremos no mercado que aí está preparando a eleição para 2022. Planejar e executar é o que falta para alguns. Parabéns a polícia, se ela falhou no serviço de inteligência agora está buscando, quem pagará o custo dessa operação é o contribuinte. Já que eles têm tanta estrutura para assaltar é preciso ter uma lei para que eles mesmos indenizem o poder público pelo custo deste e de outros assaltos dessa magnitude.

Risoto e galeto: nós divulgamos que domingo teria drive thru no Santuário da Medianeira, mas na verdade é dia 13. Lamento em dizer isso, gosto de ouvir as pessoas, confio nelas e me foi dito que em dezembro seria dia 6, mudaram a data e não avisaram. Faz parte. Devo aprender e só publicar quando vem e-mail e mesmo assim depois reclamam que o evento não foi divulgado.





