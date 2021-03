Final de semana

20 de março de 2021

Fique em casa. Colabore com a campanha para o fim da pandemia em que cada um deve fazer a sua parte. Vá as compras se precisar, planejado e com rapidez. Converse com a família, planeje, escolha um canal de TV positivo. Caminhe mantendo o distanciamento e usando máscara. E use a tele entrega da rede gastronômica que funciona muito bem, e quem for convocado para fazer a vacina compareça, não se assuste com as filas porque as equipes são rápidas e objetivas, pois daqui a pouco vai chegar a outra vacina da H1N1.

Nascimentos: constatou-se em fevereiro uma queda de quase 40% no país. Nada contra os animais, aqui deve ter aumentado. E um casal após viver juntos se separou e a esposa saiu sem levar o cachorro, ela buscou na justiça o direito de visitar o animal na casa do ex-marido, em sua defesa teria dito que durante a convivência conjugal criou um vínculo afetivo com o cachorro. É a tendência do futuro, mais animais e menos filhos? Quantas crianças precisam de um marmitex para se alimentar? É só ver as campanhas em que os doadores reduziram a entrega de produtos alimentícios.

Golpistas: é assustador o crescimento em janeiro no estado. Quase 6 mil pessoas foram lesadas, com pequena redução em fevereiro. As pessoas devem cuidar mais e não passar dados por telefone. Já observaram quando ligam dos escritórios de cobrança ou de empresas cobrando contas por quantas pessoas passa a informação? Evite fornecer dados.

Carteira de motorista: pela pandemia só no estado a fila é longa, 125 mil estão à espera de prestar o exame. Um dia termina.

Imposto: o governo vai reduzir em 10% sobre computadores e celulares, já é um vício nem tanto necessário com menores valores será ainda mais convidativo para o uso.

Aplicativos: na capital aconteceu uma manifestação desses trabalhadores pelo desejo de reajustes, pois as tarifas estão defasadas. Por aqui silêncio total, não tem lei que regulamente e se trabalha à vontade.

Restaurante Popular: depois de muito tempo foi reaberto e agora que vai vencer o contrato de quem lá está trabalhando e segundo a mídia não tem interesse de renovar o mesmo. Começa tudo de novo em busca de novo investidor no segmento. Enquanto isso a prefeitura tem dito que lá estará alguém para dar continuidade nessa situação de emergência.

Incorporação: em fevereiro foram incorporados em Santa Maria para prestar serviço militar quase 2 mil jovens inclusive na Base Aérea. É bom, pois a disciplina faz bem a todos.

Luiz Coelho Imóveis: a imobiliária mais antiga de Santa Maria, comemorou 65 anos. O Luiz e a Ivone além de empresários são dedicados ao Esporte Clube Rio-grandense.

Rek Parking: presente em quase todo o estado. Agora vem com o aplicativo e em Santa Maria também. Como ficam os idosos que não conseguem nem colocar a ficha na máquina, imaginem no aplicativo. Falando nisso, desta receita quanto a prefeitura recebe por mês por ter alugado o espaço público?

Crescimento da droga: é assustador o comércio, o enriquecimento dos líderes que utilizam pessoas para comercializar e entregar. Mas no final de semana o que mais chamou a atenção nas águas da Europa foi um submarino que teria carregado 2 mil toneladas de droga pelos países europeus. Quanto dinheiro na mão de poucos.

Lombadas eletrônicas: em frente a Planalto ela está piscando. Está valendo ou não? Mas já se percebe a redução da velocidade dos motoristas.

Centro de apoio a criança com câncer: ontem comemorou 25 anos. Conheci o quanto a dona Marli Tarragó e sua equipe trabalharam e trabalham por esse local acolhedor a tantas crianças que vem buscar tratamento em Santa Maria. Um trabalho social merecedor de aplauso.

Meu muito obrigado: pelas mensagens recebidas de todas as formas, o apelo para continuar, mas de qualquer forma sou grato por tanta gentileza. Como já disse ‘fiz meu dever cívico de contribuir com Santa Maria pelo quanto recebi nesses 51 anos que aqui resido juntamente com meus familiares”. E continuarei valorizando o que é nosso, mesmo sempre criticado continuarei valorizando o comércio, a produção e transmitir otimismos a quem vai iniciar uma atividade comercial. Também deixo um recado aqui sobre quantos empregados temos em Santa Maria, quantos jovens querem oportunidades e não têm experiência, quem sabe ali poderá estar o grande colaborador, o diferencial do que tem experiência e o que não tem é de que o primeiro sabe, mas pode trazer vícios difícil de corrigir e o novato você prepara do seu jeito. Comece a meditar sobre o final desse meu agradecimento.

Hoje inicia o outono: é a mudança de estação, na semana já sentimos a temperatura mais baixa. Que ela não venha causar problemas para a saúde daqui para frente, já temos suficiente e em bom tamanho. Também hoje comemora-se o dia do contador de histórias. É bom ouvir os mais antigos que sempre têm algo para contar.

Amanhã, 21: dia universal do teatro. O nosso reconhecimento em 23 anos do quanto a diretoria do Theatro Treze de Maio e os colaboradores trabalharam e continuam para que ele seja o número 1 do estado. Ele é uma referência pelos espetáculos que ali foram apresentados.

O nosso abraço amanhã também aos portadores da síndrome de Down, que são iguais a nós, merecem o mesmo espaço, com um pouco mais de dedicação porque eles têm boa vontade e inteligência para serem integrados cada vez mais na sociedade.

Empresa: a Itaimbé Máquinas local criada em 20 de março de 1968, espalhada pela região central e sempre inovando. É um orgulho para Santa Maria em ter aqui uma empresa deste porte.

Auxílio-doença: o congresso autorizou e aprovou que o INSS pague auxílio-doença sem a perícia médica até 31 de dezembro de 2021. É só o paciente apresentar o comprovante médica da sua necessidade e não pode passar de 90 dias o benefício. São 710 mil agendados que aguardam a perícia médica, só falta um pequeno detalhe: a sanção presidencial, mas ele cai sancionar, tenho esperança. Ele sabe o quanto pessoas com problemas não podem trabalhar e estão sem receber. Uma situação muito crítica, somando-se com a pandemia, imaginem como é o dia-a-dia dessas pessoas.

