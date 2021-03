Final de semana

12 de março de 2021

Começa hoje para o mundo católico a Via Sacra, pois caminhamos para a Semana Santa. Nós também recomendamos que fiquem em casa, evitem aglomerações, quem puder vá ao seu templo religioso e reze pela saúde de quem está nos hospitais, pela saúde das autoridades nacionais para que possam dialogar mais e agilizar a compra da vacina e a logística pela sua distribuição. Devemos lembrar as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos sem despedida e quem puder oriente as pessoas que nada tem a fazer e estão pela via pública ou em aglomerações.

Programa A Cidade: amanhã das 10h às 12h na Rádio Imembuí. Acompanhe as entrevistas sobre a importância das caixas d’água de fibra para a saúde, os 70 anos da Expresso Medianeira e uma aula sobre trânsito pela Karen e o Daniel do CFC Padre Reus. E nós estamos preparando a edição para quarta-feira dia 17, a última impressa, e o jornal nesse dia comemora 23 anos. Na foto Roveda, Carlitos e Luiz Vargas que está afastado por motivos pessoais. Vamos levar adiante da maneira que pudermos, mas nunca deixando de valorizar o que é de Santa Maria.

Bandeira preta: vai até dia 23. O comércio está ansioso para trabalhar como outros segmentos, mas as determinações e leis devem ser cumpridas. As consequências virão no próximo mês com a falta de receita pela falta de produção e com os impostos a pagar. O brasileiro é empreendedor e usa o bom senso, ele está cauteloso. Quantos segmentos que estão funcionando e se constata que as normas estão sendo cumpridas. O comércio não é essencial? Aí pergunto porque as bebidas podem ser vendidas, elas são essenciais?

Vacinação: chegou! Amanhã entre outros serão vacinados acima de 77 anos. Não passe a noite na fila, se não der nessa vez virão outras doses. Das 8h às 12h no Parque da Medianeira, no Colégio Santa Maria, no Bairro Itararé no 21 de abril, Na Vila Kennedy, Cohab T. Neves e Camobi. A indústria está se preparando e o governo comprando, terá vacina para todos. Mas a minha preocupação é com a da H1N1 que ninguém está falando no assunto. E o inverno vem pela frente e a contaminação sempre age mais.

Hospital de campanha: chegando na capital hoje o avião da FAB com o carregamento de um hospital de campanha que vem de Manaus. O que a TV mostrou é o espelho do quanto as forças armadas são organizadas. A rapidez na montagem, a estrutura e o material necessário. Aplausos aos militares que estão agindo com rapidez e à prefeitura de Porto Alegre também que vai instalar o mesmo junto a um hospital que tem todos os equipamentos emergenciais. Tudo isso se chama treinamento após as aulas teóricas e ganha com isso o povo.

Precatórios: a assembleia ontem concedeu mais prazo para o governo pagar os bilhões aos credores por determinação judicial. Recentemente concedeu um pequeno prazo aos empresários para pagarem os impostos e agora conseguiu essa vitória junto a assembleia. E o parlamento também aprovou o aumento do desconto da polícia militar. Pobres idosos que esperam o pagamento dos precatórios há muitos anos. Faz parte, manda quem pode.

Recordar o passado: são 23 anos e daremos início hoje à publicação de algumas fotos dessa trajetória só para os amigos relembrarem as pautas e registros do Jornal A Cidade nos seus 23 anos. Hoje com as prendas que fazem parte de grupos de dança, os quais sempre valorizamos o Festmirim, o Juvenart, o Festxirú e outros eventos tradicionalistas. Esperamos que nesse ano as entidades possam voltar com suas atividades.

Nossa Senhora da Imaculada Conceição: padroeira do município de Santa Maria interceda pelos seus filhos, pela vida e pela saúde.

