8 de setembro de 2020

Comemoração no Brasil do Dia da Independência, sem desfiles, mas o que constatei é que não faltou por toda parte a bandeira brasileira tremulando até nas residências. E na CACISM lá no alto do prédio a bandeira foi substituída recentemente e lá permanece 24 horas por dia e é permanente. É a esperança do setor empresarial pela renovação e o novo momento e pelo quanto o país precisa trabalhar. Com o comércio fechado no domingo e na segunda o dinheiro que poderia ser gasto aqui foi por muita gente gasto em Rivera e a mídia nacional mostrou o quanto o turismo foi importante na fronteira e alguns comerciantes relataram que venderam no feriado o que corresponderia as vendas do mês. Não faltaram contrabandos por toda parte, mas ainda não veio a público tudo o que foi consumido no Uruguai. E aqui por falta de entendimento o santa-mariense descansou mais dois dias e o trabalhador comissionado deixou de ganhar, no entanto, os mercados abriram com intenso movimento e os preços nas alturas do feijão, do arroz, do leite e outros. Faz parte e o contribuinte sofre, muito mais o investidor que precisa comercializar para se manter. Precisamos deixar de ver as manchetes nacionais sobre o desemprego, falta de oportunidades e empresas fechando. Parece que alguns até o presente não têm medo do coronavírus. Mas a cidade foi contemplada com a Tertúlia Nativista, parabéns a Prefeitura e a secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a secretária e toda a equipe além dos apoiadores, entre outros o Sicredi, pelo espetáculo que quem assistiu aplaudiu pela qualidade e o principal a presença das crianças e o quanto o tradicionalismo é importante para todos nós. Agora prepara-se a secretária Rose Carneiro com uma festa diferente também para o Dia do Gaúcho e logo adiante teremos a Feira do Livro. Mas nesse final de semana um evento religioso criado em 1952 pelo diácono João Luiz Pozzobon, a Romaria da Primavera, foi sua retribuição por tanta bondade da Mãe-Rainha, sábado e domingo Romaria motorizada, acompanhe durante a semana a programação que começa sábado à tarde dia 12 e termina domingo pela manhã, valorize o Santuário de Schoenstatt pelo quanto representa para Santa Maria. Lembro-me no ano passado de excursões de países do Mercosul e de outros estados do país e pouca gente de Santa Maria.

Santo Ivo

Protetor dos advogados, proteja para que haja justiça em todas as ações postuladas pelas partes no judiciário. E rapidamente ouvi hoje pelas redes sociais que o nosso estado é líder nacional em ações trabalhistas por causa do coronavírus, que Santo Ivo e o saudoso bispo Dom Ivo que foi buscar lá na França a relíquia do padroeiro dos advogados que se encontra no Santuário da Medianeira. Cumprir as leis sempre, mas muitas vezes o entendimento e o bom senso de todas as partes, pois vivemos o momento de um mundo restaurado e neste mês com a possível volta do judiciário em todas as esferas, bem como, do INSS que milhares de pessoas aguardam pela perícia para poderem obter o que a lei lhes faculta. FOTO

Oração Santo Ivo

Glorioso Santo Ivo, lírio da pureza, apóstolo da caridade e defensor intrépido da justiça. Vós que, vendo nas leis humanas um reflexo da lei eterna, soubestes conjugar maravilhosamente os postulados da justiça e o imperativo do amor cristão, assisti, iluminai, fortalecei a classe jurídica, os nossos juízes e advogados, os cultores e intérpretes do direito, para que nos seus ensinamentos e decisões, jamais se afastem da equidade e da retidão. Amem eles a justiça, para que consolidem a paz; exerçam a caridade, para que reine a concórdia; defendam e amparem os fracos e desprotegidos, para que, posposto todo interesse subalterno e toda afeição de pessoas, façam triunfar a sabedoria da lei sobre as forças da injustiça e do mal. Olhai também para nós, glorioso Santo Ivo, que desejamos copiar os vossos exemplos e imitar as vossas virtudes. Exercei junto ao trono de Deus vossa missão de advogado e protetor nosso, a fim de que nossas preces sejam favoravelmente despachadas e sintamos os efeitos do vosso poderoso patrocínio. Amém.