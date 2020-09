4 de setembro de 2020

Vivemos a partir de hoje a Tertúlia Nativista não presencial e sim pelas redes sociais e YouTube. Acompanhe em casa e sempre memorize os artistas que vão se apresentar e o quanto promete esta nova geração artística. É a renovação e sabemos o quanto a Tertúlia Nativista abre portas para os talentos. Já que não tivemos nem um tipo de evento esse ano e temos esse agora de forma diferenciada, assim Santa Maria não perde seu espaço para prestigiar a comunidade e a região e não sendo presencial a propagação será maior pelas redes sociais. Sucesso e êxito a todos que se esforçaram para promover o evento e a parte artística também pelo sacrifício em poder estar presente. Venha a Santa Maria, o comércio está aberto das 9h às 17h e shoppings das 11h às 21h e a maior parte dos estabelecimentos do setor gastronômico das 7h às 22h e os restaurantes também todos os dias das 8h às 22h. ninguém é obrigado a abrir, vivemos em uma democracia e aos domingos as lojas dos shoppings estarão fechadas. Percebemos a riqueza que possuímos para que a Região Central venha nos visitar, o que não falta é hospedagem, bons restaurantes e o comércio com preços convidativos. Mas não deixe de zelar por sua saúde, com prevenção e todos os cuidados que as autoridades vêm sugerindo e como é saudável estarmos em setembro e a pandemia até o presente ter levado poucas pessoas em nossa cidade, só em homicídios talvez o número seja maior do que a pandemia levou. Mas vamos mentalizar sempre o positivismo e um final de semana prolongado seja de reflexão por cada um de nós pelo momento em que vivemos. Sabemos que vem pela frente o verão e os aposentados ou que não têm atividades na certa procuram o litoral para fazer a preparação para a temporada. Mas por aqui sempre tem um motivo especial para você visitar e aplaudir.

Convenções partidárias: até o dia 16 os partidos políticos com seus diretórios vão escolher seus candidatos a prefeito, vice e vereador. Alguns já realizaram suas convenções e divulgaram os nomes dos seus candidatos a vereador ou das coligações. É um momento delicado para os integrantes de cada diretório em saber escolher. Com tanta facilidade hoje nas redes sociais tenho certeza de que o eleitor que é obrigado a votar por lei vai esquecer a amizade e os amigos e escolher quem vai realmente representar o povo no executivo e legislativo. Aqueles que arriscam concorrer mesmo com pendencias políticas poderão se dar mal, pois atualmente a justiça eleitoral é rigorosa. Portanto, ficha limpa em tudo é o principal para o candidato. Neste final de semana e no outro são as decisões finais. E a partir do dia 17 acompanhe pela mídia quem serão os pretendentes ao cargo eletivo. Alguns sabem que não tem chance de se eleger, mas lá estará seu nome, depois vem a contrapartida do troca-troca em que ganhará um cargo pelo serviço prestado. É assim que funciona.

Volta às aulas: até segunda-feira reflita sobre a volta às aulas e o mais grave na minha opinião é o retorno infantil porque segundo o governador os pais precisam voltar ao trabalho e não têm onde deixar as crianças. Esperamos uma reflexão nessa pauta. Mais uma vez todo ensino deveria voltar só em 2021 para que todos os gaúchos planejem, organizem a vida, as finanças e o trabalho e comecem um ano novo totalmente restaurado.

Dívidas antigas: para pedir o pagamento com desconto o titular da conta deve entrar em contato com a Corsan pelo 0800 646 6444 ou no escritório de sua cidade com agendamento pelo 0800, aplicativo ou site da estatal. O programa segue até 30 de novembro de 2020. Espero que o atendimento para agendar seja rápido e objetivo, mas é uma oportunidade de resolver as dívidas em atraso.