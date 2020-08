Final de semana

8 de agosto de 2020

Época de inverno, mas hoje a amanhã a temperatura estará confortável. Disposição para caminhar, mas as recomendações seguem sendo para ficar em casa e evitar aglomerações. E nossa cidade é propícia pela noite santa-mariense e pela presença de tanta juventude. É possível sair, mas os estabelecimentos devem estar conscientes de sua responsabilidade com os decretos municipais e estaduais. É necessária a colaboração de todos para que possamos permanecer no patamar em que nos encontramos. Quando alguém quer beber dará um jeito de onde conseguir, e depois não dirija para evitar de ser surpreendido, pois atualmente os agentes policiais em geral com seu aplicativo e que não precisam mais avisar da multa, só passam ao sistema a infração de trânsito, sendo a mais corriqueira a falta de cinto de segurança. Na via urbana as pessoas precisam descer com maior frequência do carro elas acabam não usando o cinto e com tantos engarrafamentos não tem como acontecer acidentes, mas é necessário cumprir a lei. Compete ao agente o bom senso, analisando caso a caso para não penalizar a pessoa que está se deslocando com emergência, mas o bom mesmo é andar corretamente. E a temperatura convida para que tudo seja mais fácil e isso não é bom, quantos vão aproveitar para visitar os pais. Lembre-se que o comércio e os shoppings abrem hoje durante todo o dia. E amanhã reserve um tempo para seu pai.

Tapejara: ontem festejou aniversário Passo Fundo, 163 anos e hoje essa cidade que faz parte dessa região com indústrias e muita produção. A prosperidade de Tapejara é surpreendente, dá para perceber o quanto é importante o meio rural.

OPINIÕES:

Leituras: a operadora RGE, impressiona a forma com que as pessoas que fazem a leitura do consumo nos prédios. Eles tem chave, porque é obrigado ceder, mas não fecham as portas. Os que fazem a leitura da CORSAN carregam uma bengala levantam a tampa do hidrômetro e não fecham. Os chefes devem preparar melhor sua equipe, a porta aberta pode causar problema, as crianças podem mexer ou ainda alguém levar o cobre. E a tampa do hidrômetro pode ser comercializada. Quantas denúncias chegam e eu comprovei em meu serviço.

Aplicativo: tudo é por esse caminho hoje. Como é que um idoso vai acessar num dos casos seus direitos e deveres do INSS. Ele é útil para a nova geração e em alguns segmentos inclusive o bancário é muito avanço que deixa de lado os velhos para que se virem ou peçam ajuda, já podendo sofrer com golpes e tudo o que se possa imaginar.

Leis: são tantas municipais, estaduais e federais que 80% não são cumpridas e nem lidas. A que funciona mesmo é com o aplicativo do agente de trânsito que tem fé pública, pode até não gostar do condutor, anotar a placa, indicar o motivo da multa e estará lá no sistema. Dizem que assim acabou a corrupção. Portanto uma das regras é carregar os documentos do carro e sempre de cinto afivelado.

Quitação: existem leis que no final de cada ano o credor seja qual for a origem do pagamento deve emitir um documento dando quitação total se recebeu. Alguns que conheço o fazem mensalmente, isso é muito bom, pois os pagamentos via internet se tiver alguma alteração de números o dinheiro vai para a conta de outro e ele fica devendo. Quando você vai fazer uma compra via internet a transferência deve ser bem corrigida com nome e números da conta se correspondem a quem lhe vendeu. Parabéns a quem atualmente emite o recibo de quitação.

Impeachment: Quantos oportunistas ganham visibilidade, se estão em cargos eletivos e querem a reeleição. O pedido pode não ter fundamento como acontece muito, mas gratuitamente ele ganha espaço na mídia em toda parte.

O Nenê: você acompanhou o que aconteceu? Por pertencer a um grupo de risco, tem 37 anos e 70 de condenação. A magistrada da capital mandou cumprir a pena em casa com tornozeleira. Ele deu um jeitinho e fugiu para o Paraguai onde foi encontrado em um condomínio de luxo. Preso, na semana foi trazido de avião para Porto Alegre. Quanto custou essa viagem para o estado? O povo paga. Como é líder de facção e deve ter muito dinheiro alguém poderia ou até mesmo a justiça ingressar com ação judicial cobrando pelo menos a viagem de avião, seria o início para que o preso que tiver condições pague sua estadia. Como por exemplo, na Lava Jato, mas para tanto deve ser modificada a Constituição e aí tenho dúvidas se vão conseguir. Porque o contribuinte tem que pagar as custas dos infratores que têm só direitos e poucos deveres.