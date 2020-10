Feira do livro inicia hoje

1 de outubro de 2020

Transmitida pelas redes sociais de 1º a 10 de outubro, a 47ª Feira do Livro de Santa Maria, será totalmente virtual inclusive com as livrarias participantes comercializando seus produtos pela internet com tele entrega. O evento conta com o tema ‘A leitura conecta gerações. E a Feira do Livro se conecta com você’ e tem como patrono Guido Cechella Isaia. O escritor homenageado é Ronai Pires da Rocha e a professora homenageada é Laura Maria França Fernandes. O homenageado póstumo é Carlos Alberto Bellinaso. A 47ª Feira do Livro de Santa Maria é realizada pela Prefeitura de Santa Maria, Câmara do Livro, CESMA, UFN, UFSM e 8ª Coordenadoria Regional de Educação. O evento tem apoio cultural é da Eny Calçados e Arroz Rei Arthur. Patrocínio da Corsan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A produção executiva é da Veleiro Conteúdo Criativo e Denise Copetti Produções. A Feira tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Santa Maria. Mais informações pelo site http://feiradolivrosm.com.br/

Terceira idade: os 60 mais. No Dia Internacional da Terceira Idade precisamos pensar no quanto essas pessoas já trabalharam e batalharam até aqui e no quanto precisam ser valorizadas. Os mais jovens precisam tirar um tempo para trocar experiências, ouvir histórias e demonstrar atenção a quem tanto já fez por eles. Com o isolamento esse hábito de dar mais atenção pode fazer um bem ainda maior para que não se sintam solitários, desamparados e inativos. Para que eles também não fiquem parados é bom ensinar as novas tecnologias como chamadas de vídeo pelo WhatsApp que amenizam a saudade dos familiares e fortalecem a autoestima, pois eles percebem que ainda podem aprender, não só na tecnologia, mas em outras áreas que sejam de seu interesse. Se eles gostam de cuidar das plantas, caminhar, ler, assistir TV faça parte desse momento e mostre o quanto eles também têm a ensinar.

Santa Teresa do Menino Jesus: marca essa data em homenagem a essa santa. E nós temos em Santa Maria o bairro Menino Jesus.

Máscaras: a lei está em vigor, sinaliza a prefeitura que vai orientar e fiscalizar, mas para evitarmos a bandeira vermelha vamos colaborar. Use máscara, oriente as pessoas, é tão bom e gostoso estarmos com saúde e disposição neste momento, porque não ter paciência e aguentar um pouco mais. Cada um faça sua parte.

Auxílio-emergencial: ouvindo a mídia e a campanha do funcionalismo público para preservar seus direitos e não aceitar reformas pedindo apoio do povo. Diante do avanço de 3,5 mil recebimentos ilegais, qual sua postura e avaliação? Qual a sentença que você daria para quem tomou esse dinheiro, tirando de quem tanto precisa? Mas o exemplo vem de cima com os milhões desviados na compra de material para a saúde. O crime organizado funciona muito bem no país, é só ver a criatividade das facções. Vamos pensar nas eleições, saber escolher para tentar mudar.

Governador deu o troco: vetou o parcelamento do IPVA. Voltou a moda antiga. É o contraponto. Tire suas conclusões, parcelado todo mundo ia pagar em suaves prestações.

É legal?: acho que sim, um vereador deve mostrar o que faz em benefício da sua comunidade, ele representa o povo. Encontrei circulando por aí um informativo em época eleitoral com o símbolo e marca da Câmara de Vereadores local. É informativo ou uma propaganda política? E quem pagou esse encarte? Se o vereador tem direito a publicar seu trabalho neste período leva vantagem sob os demais, não cabe a mim averiguar, apenas estou comentando.