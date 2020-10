Feira do Livro 2020

17 de outubro de 2020

Criativa e diferente, se as vendas não corresponderam ao planejado, mas ela marcou principalmente pela presença e participação das crianças, ainda temos leitores e é preciso investir na educação e a turbulência da volta às aulas presencial deve ser dado um ponto final, pois quem acompanha o exterior está ciente de que em alguns países voltou o surto que assustou o mundo. A Feira do Livro deste ano com tanta polêmica devido a pandemia satisfez quem gosta de livros, de cultura, mais um gol a favor da leitura. Assim devem ser os eventos, planejados, coordenados e no final com êxito, assim foi a Tertúlia e agora a esperança são as inovações que virão para o Natal e o final do ano. Nunca esqueçam de investir nas crianças.

Memória: o empresário visionário do futuro, sempre com seus projetos lá adiante e sabe tudo de Santa Maria, Lauri Saccol. Sintonize a Imembuí sábado das 10h ao meio-dia e preste atenção nas colocações deste empresário e um dos diretores do Grupo Medianeira. E nos seus arquivos encontrou uma formatura de sacerdotes Palotinos em 1958 que trazem a mensagem ‘Centenário de Lourdes e Centenário de Santa Maria’ é a primeira turma de ordenandos do Colégio Máximo Palotino de Santa Maria, entre outros consta o nome do saudoso padre Clementino Marcuso, o criador do Festival de Inverno em Vale Vêneto e na formatura também Claudio Casassola que se não me falha a memória foi o idealizador com a comunidade da construção da Ermida Santo Pio em Faxinal do Soturno, quando esteve nos EUA dedicou-se a estudar Santo Pio e surgiu a ideia de valorizar esse pregador no Cerro Comprido onde tem uma legião de seguidores.

Gastronomia final de semana: estamos na primavera convidativa para sair. Não façam como na capital em qe quinta-feira a noite Porto Alegre alguns jovens se soltaram, até grupos de 150 foram dispersados e por toda parte havia aglomerações, estão brincando. Por isso, administre suas saídas, encontros e bate-papos para evitar transtornos futuros. E nossa rede gastronômica está preparada para atender a todos com os sabores para todos os gostos, presencialmente com limitações, nos buffets as pessoas podem se servir cabe a escolha a cada um. Mas sabemos que as casas de alimentação estão preparadas com qualidade acima de tudo para seus consumidores. E a tele entrega funciona muito bem ou o marmitex. Recebemos a comunicação de que amanhã tem risoto, galeto e carne de porco na Paróquia da Ressurreição, faça a reserva hoje pelo 3221-5214 para que os voluntários possam planejar, e a partir das 11h você pode buscar.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.