Feira da Primavera e Feicoop

21 de novembro de 2020

Os preparativos para os eventos de dezembro estão a todo vapor. Eles têm a coordenação da Irmã Lourdes que explicou que no dia 5 de dezembro acontece a 45ª Feira da Primavera, criada por Dom Ivo e que conta com o apoio de Dom Hélio. O evento será no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, no Terminal da Heitor Campos e terá abertura oficial respeitando os decretos seguindo até às 15h. Ao meio-dia será servido risoto. Produtores da Região Central estarão expondo seus produtos para servir aos compradores. E o Programa A Cidade será transmitido diretamente do local, das 10h às 12h pela Rádio Imembuí.

Já no outro sábado, dia 12, haverá um dia de Feicoop, evento que seria realizado em julho, mas foi transferido devido a pandemia e que seguirá todas as determinações da área da saúde, além de acontecer de forma online. E no dia 19 não deixe de conferir o tradicional Feirão Natalino.

De 1º a 15 de dezembro acontece a 1ª Jornada Intercontinental de Economia Solidária, com o tema ‘Construindo a Sociedade do Bem Viver: Por uma Ética Planetária’. Com uma extensa programação de manhã serão realizadas as feiras online, à tarde as oficinas e seminários e à noite atividades culturais, tudo transmitido pela internet. Foi uma forma de reinvenção e de manter o planejamento que já havia sido feito. No dia 1º um show com a participação de artistas de Santa Maria será transmitido ao vivo. Todos os eventos de dezembro, conforme a Irmã Lourdes, são para valorizar a produção local.

152 anos das Filhas do Amor Divino

Quem não conhece a Irmã Lourdes, sempre na labuta pelo projeto Esperança, ela lembra que hoje a Congregação Filhas do Amor Divino, a qual pertence, completa 152 anos, tendo sido criada na Áustria pela madre Francisca Lechner. No Brasil existe há 100 anos e em Santa Maria há quase 50 contando com cerca de 30 irmãs que atuam na Comunidade Mãe Esperança do Banco da Esperança, numa obra social na Nova Santa Marta e na Comunidade Provincialado Cristo Rei das Filhas do Amor Divino que é a sede da província e que coordena mais de 30 comunidades pelo Brasil. O Provincialado atua em serviços nas comunidades do Brasil, Equador e em uma missão na África. A Congregação está em 20 países, três continentes e se aproxima de mil irmãs no mundo todo com o carisma de ‘espalhar o amor divino pelo mundo’.

