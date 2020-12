8 de dezembro de 2020

Até o dia 15 diariamente com extensa programação via redes sociais. Acompanhe é a produção da agricultura familiar sendo valorizada. A irmã Lourdes coordenadora do Projeto Esperança sente-se realizada em ter sido lá no passado nomeada por Dom Ivo Lorscheiter para coordenar esse projeto e no último sábado foi a Feira da Primavera do produtor ao consumidor e a continuidades das oficinas e palestras da FEICOOP.

Valnei Vieira Baterias: comemora hoje 54 anos a empresa. O empresário sempre integrado nas ações e projetos pela comunidade.

Programa A Cidade: sábado, mais uma vez o Jornal A Cidade e a Rádio Imembuí transmitiram ao vivo da Feira da Primavera e o trabalho que vem sendo realizado na FEICOOP que segue até dia 15. Após reeleito conversamos com o prefeito municipal que nos relatou da sua tranquilidade, agradeceu aos que querem a continuidade da sua gestão, falou também da busca de verbas e recursos para que em quatro anos seja concluído o que está em andamento com rapidez e também os projetos e estudos viabilizados. Vai buscar apoio da comunidade, do setor empresarial, dos políticos, como ele disse “a cidade não é minha, é de todos”. Presente lá também o vereador eleito Valdir Oliveira e o jovem Ricardo Blattes, são oposição, mas segundo eles todos os projetos serão bem avaliados pelo bem de Santa Maria. De nossa parte agradecemos o convite para estarmos presentes e destacando os expositores na maior parte produtores e o consumidor é beneficiado. E as novidades que lá constatamos. Quando achávamos que o Gustavo Pinto da Silva, professor da UFSM, empreendedor que também coordena projetos orientando os produtores para melhor aproveitamento do terreno e qualidade na produção, com sua família lá em Jari cultiva o pêssego, com uma safra grandiosa, mas de lá também vem o tomate e agora para janeiro virá a uva por eles produzida.

Prefeito Jorge na abertura

Célio Fagundes de Souza: temos recado para ele, contate conosco. Segundo informações reside em Santa Maria, no passado era vigilante ou guarda. Ligue 98407-1000.

Feriado municipal: mercados abrem das 8h30 às 12h30 e o comércio está livre para abrir, bem como os shoppings. Mas fica a critério de quem tiver interesse em comercializar no feriado municipal em que órgãos públicos estarão fechados e inclusive o judiciário por ser dia da justiça.

