Fé e orações

24 de março de 2020

A fé, a oração é o que temos pela frente para pedirmos a intercessão. O coronavírus é tão grave que a Itália superou a China em vítimas. É o momento de humildade, diálogo e buscar a proteção divina para que esse mal seja passageiro e para que possamos cada um atingir seus objetivos. Não se sabe os resultados, mas ele é uma lição de vida para todas as categorias, principalmente daqueles que carregam a ganancia e buscam lucros fáceis mesmo prejudicando seus semelhantes. Deixamos no site www.jornalacidade.com e no Facebook, São José, Nossa Senhora da Medianeira padroeira do estado que já salvou a cidade em 1930 do conflito da Revolução, e Nossa Senhora Aparecida intercedam por nós e perdoe a cada um pelos erros cometidos. Da sua casa reze, via internet sempre tem um religioso rezando, acompanhe. Nossa sugestão para quem puder, principalmente quem está nos grupos de risco, faça a novena diária. Busque a imagem e se puder acenda uma vela para formarmos uma corrente positiva para que todos possamos ser felizes como éramos e não soubemos aproveitar pelos fatores do dia-a-dia.

Oração a São José

Ó glorioso São José, digno de ser amado, invocado e venerado com especialidade entre todos os santos, pelo primor de vossas virtudes, eminência de vossa glória e poder de vossa intercessão, perante a Santíssima Trindade, perante Jesus Vosso Filho adotivo, e perante Maria, Vossa Santíssima Esposa, minha Mãe terníssima, tomo-vos hoje por meu advogado junto de ambos, por meu protetor e pai, proponho firmemente nunca esquecer-me de Vós, honrar-Vos todos os dias que Deus me conceder e, fazer quanto em mim estiver para inspirar vossa devoção aos que estão sob o meu encargo. Dignai-vos vo-lo peço ó pai do meu coração, conceder-me a vossa especial proteção e admitir-me entre os vossos mais fervorosos servos. Em todas as minhas ações assisti-me, junto de Jesus e Maria favorecei-me, e na hora da morte não me falteis, por piedade. Amém”.

Novena de Nossa Senhora Medianeira

1º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no Mistério da Anunciação, por que foi por vosso meio que Deus veio ao mundo. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de Todas as Graças. Amém! (Rezar 5 Ave-Marias)



D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!



T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!



OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

2º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no Mistério da Visitação, porque foi por vosso meio que Deus santificou a São João Batista. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de todas as Graças. Amém!

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

3º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no Mistério do Nascimento porque fostes vós que gerastes, na gruta de Belém, o Salvador do mundo e o mostrastes aos pastores. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de todas as Graças. Amém!

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

4º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira na Adoração dos Reis Magos, porque fostes vós que lhes apresentastes o Menino Jesus. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de Todas as Graças. Amém!

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

5º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no Mistério da Apresentação, porque fostes vós que oferecestes a Deus o Menino Jesus e o colocastes nos braços do Santo velho Simeão. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de todas as Graças. Amém!

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

6º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira nas Bodas de Canaã, porque foi por vosso meio que Jesus fez o primeiro milagre. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de Todas as Graças. Amém!

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

7º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no Calvário, porque fostes vós colocada entre Deus e os homens declarando-vos Jesus nossa Mãe. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de todas as Graças. Amém!

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

8º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira na vinda do Divino Espírito Santo porque fostes vós que o atraístes mais abundante à terra. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de todas as Graças. Amém!

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

9º. Dia

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no céu, porque temos certeza de que Deus não concede nenhuma graça senão por vosso meio. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de todas as Graças. Amém

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

Nossa Senhora Aparecida

Oração Inicial

Meu Deus, vinde em meu auxílio.

Senhor, apressai-vos em me socorrer.

Oração ao Divino Espírito Santo

Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da Terra. Oremos: Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém.

Oração para todos os dias

Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens: eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão, com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos; dignai-vos, eu vô-lo rogo, de receber as que nesta Novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós; sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias; sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós; fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos: mostrai que sois nossa Mãe!

Primeiro Dia

Eis-me aqui aos vossos santíssimos pés, ó Virgem Imaculada! Convosco me alegro sumamente, porque desde a eternidade fostes eleita Mãe do Verbo eterno e preservada da culpa original. Eu bendigo e dou graças à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com este privilégio em vossa Conceição, e humildemente vos suplicamos me alcanceis a graça de vencer os tristes efeitos que em mim produziu o pecado. Ah! Senhor, fazei que eu os vença e jamais deixe de amar a meu Deus.

Segundo Dia

Ó Maria, lírio imaculado de pureza, eu me congratulo convosco, porque desde o primeiro instante da vossa Conceição fostes cheia de graça e além disto vos foi conferido o perfeito uso da razão. Dou graças e adoro a Santíssima Trindade, que vos concedeu tão sublimes dons; e me confundo totalmente na vossa presença ao ver-me tão pobre de graça. Vós, que de graça celeste fostes tão copiosamente enriquecida, reparti-a com a minha alma e fazei-me participante dos tesouros que começastes a possuir em vossa imaculada Conceição.

Terceiro Dia

Ó Maria, mística rosa de pureza, eu me alegro convosco, que gloriosamente triunfastes da infernal serpente, na vossa imaculada Conceição, e que fostes concebida sem mácula de pecado. Dou graças e louvo a Santíssima Trindade, que tal privilégio vos concedeu e vos suplico que me alcanceis força para superar todas as tradições do comum inimigo, e para não manchar minha alma com o pecado. Ah! Senhora, ajudai-me sempre, e fazei quem com a vossa proteção, sempre triunfe de todos os inimigos de nossa eterna salvação.

Quarto Dia

Ó espelho de pureza, Imaculada Virgem Maria, eu me encho de sumo gozo ao ver que desde a vossa Conceição, foram em vós infundidas as mais sublimes virtudes e, ao mesmo tempo, todos os dons do Espírito Santo. Dou graças e louvo a Santíssima Trindade que com estes privilégios vos favoreceu; e suplico-vos, ó benigna Mãe, que me alcanceis a prática das virtudes, e me façais também digno e receber os dons e a graça do Espírito Santo.

Quinto Dia

Ó Maria, refulgente lua de pureza, eu me congratulo convosco, porque o mistério de vossa Imaculada Conceição foi o princípio da salvação de todo o mundo. Dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que assim magnificou e glorificou vossa pessoa, e vos suplico me alcanceis a graça de saber aproveitar-me da Paixão e Morte do vosso Jesus, e que não seja para mim inútil o seu sangue derramado na cruz, mas que viva santamente e salve a minha alma.

Sexto Dia

Ó estrela resplandecente de pureza, Imaculada Conceição causasse um imenso gozo a todos os anjos do paraíso. Dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tão belo privilégio. Ah! Senhora, fazei que eu um dia tenha parte nessa alegria e que possa em companhia dos anjos, louvar-vos e bendizer-vos eternamente.

Sétimo Dia

Ó aurora nascente e pura, Imaculada Maria, eu me alegro e exulto convosco porque no mesmo instante da vossa Conceição, fostes confirmada em graça e tornada impecável. Dou graças e exalto a Santíssima Trindade, que somente a vós distinguiu com esse especial privilégio, Ah! Virgem Santa, alcançai-me um total e contínuo aborrecimento do pecado sobre todos os outros males, e que antes morra do que torne a cometê-lo.

Oitavo Dia

Ó sol sem mácula, Virgem Maria, eu me congratulo convosco e me alegro de que em vossa Conceição vos fosse conferida por Deus uma graça maior e mais copiosa do que tiveram todos os Anjos e todos os Santos no auge de seus merecimentos. Dou graças e admiro a suma bondade da Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tal privilégio. Ah! Senhora, fazei que eu corresponda à graça divina, e não torne a abusar dela; mudai-me o coração, e fazei que desde agora comece o meu arrependimento.

Nono Dia

Ó viva luz de santidade e exemplo de pureza, Virgem e Mãe, Maria Santíssima, vós, apenas concebida, adorastes profundamente a Deus e lhe destes graças, porque, por meio de vós, levantada a antiga maldição, desceu uma grande bênção sobre os filhos de Adão. Ah! Senhora, fazei que esta bênção acenda no meu coração um grande amor para com Deus; inflamai-o, para que, constantemente ame o mesmo Senhor, e depois goze eternamente no Paraíso, onde possa dar-lhe as mais vivas graças pelos singulares privilégios a vós concedidos e possa também ver-vos coroada de tamanha vitória.

Oração final (todos os dias)

Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira! Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redendor, daí à alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte!

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória.