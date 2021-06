1 de junho de 2021

FALECIMENTO: Ocorreu ontem Daiane Piegas Messa lutou contra um câncer, casada com Ademir da Costa, uma pessoa simples, comunicativa e solidária. No certo seu lugar está guardado lá no alto. Agora o pai vai criar a filha, dentro do que sempre planejou. Velório até as 11 horas de hoje. O corpo encontra-se na Funerária Cauzzo da Avenida Hélvio Basso. Que Deus a receba. Pessoa iluminada e abençoada!!!