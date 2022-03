EXTA- DIA 25 DE MARÇO- FINAL DE SEMANA:

25 de março de 2022

SEXTA- DIA 25 DE MARÇO DE 2022:

FINAL DE SEMANA: É o ultimo do mês em curso. Algumas recomendações, minhas opiniões, primeiro, tem show hoje à noite, deve ter! Na madrugada, cuidado ao andar, se beber não dirija. E sempre carregue consigo dinheiro ou cartão. Segundo, foi comtemplado com a vacina gratuita não desperdice, compareça, terceiro, vai sair na noitada, deixe o carro na garagem. Vai viajar? Avise o vizinho para cuidar sua casa, ou delegue poder a alguém para ficar pois podem roubar fiação. E cuidado nas estradas, quinta, vai passear no centro?! Tem visitas?! Não mostre a Rua Dr. Bozzano, e sim mostre a rua Venâncio Aires, com o espirito santo, lá tem lancherias com 24 horas. Veja nas redes sociais e mídia onde tem risoto e galeto no final de semana, na Medianeira, estará mantendo com a estrutura de sua comunidade. E quando chegar o visitante mostre a sua cidade a parte positiva, nos mercados e shoppings, analise os valores cobrados e prestigie a nossa gastronomia. Procure acompanhar a campanha fraternidade, falar com saber, ensinar com amor e vamos rezar pela paz entre a Rússia e Ucrânia, várias vezes na semana comenta-se a bomba atômica. Que Nossa Senhora Rainha da Paz interceda por tantas vítimas que a mídia vem mostrando.

QUESTÕES PENDENTES: Venho sendo indagado várias vezes por alguns fatos locais, primeiro, onde está a estrutura da antiga Rua 24 horas?! Segundo, a ponte metálica da BR 158. Terceiro, o prédio da Rio Branco, vão reavaliar ele para vender?! Quarto, cidade dos meninos, aqui cheguei em 1970, conheci o colégio de aprendizado profissional, quantas crianças ali aprendendo, a pandemia ali prejudicou os empreendimentos, qual a real situação hoje?! Os empresários não vão tocar os projetos, é uma ara nobre e de muita utilidade. O parque Palotti, uma doação dos Palotinos a prefeitura, no seu arredor encontramos, o hospital são Francisco, a congregação Schoenstatt e Apusm, pelo que me conta é uma área nobre, da prefeitura, é chegada a hora das quatro entidades serem convidadas e construir e administrar o parque, pista de caminhada, bons restaurantes, ele é útil para todos ali, hospital tem muitas visitas, e circulam 2.000 pessoas por dia ali. É necessária uma liderança fazer a frente e construir ali. Nada cai do céu, executivo deve levantar abandeira para que alguém construa o parque. E a perimetral 392, a Corsan queria pagar, será que pagou sua parte! Ela faz falta. Pois a parte sul cresce mais que o esperado. Essas questões me perguntaram e eu estou passando a vocês para que me prestem informações.

PODERES: Executivo, legislativo e judiciário, lá de Brasília onde tudo acontece, no mês das negociações das siglas partidárias. E se você tiver um tempo na mídia nacional na parte policial, ver o tipo de crime que acontece por todo país. Olhem em Santa Maria, 18 homicídios da maior parte, jovens, e a droga solta, bilhões de investimentos e lucros, a última batida policial, o banditismo colocou a coca para o exterior, criatividade não falta, nem planejamento. Quem deve conta, não tem nada a perder, paga se quer. Lamentavelmente nossa Constituição criou só direitos, poucos deveres. É comum ouvirmos os delituosos comentarem pode chamar a polícia, dar parte, pois sabem que não acontece nada. E o menor pode tudo, ter filho, não trabalhar, não estudar, só não pode ser preso e sim, é entregue para os pais. E os três poderes que são independentes, devem caminhar juntos e não estarem atentos para atingir pessoas. É necessárias leis rigorosas e punitivas, e criar colônias penais para dar serviço a quem este recolhido. Quantas prefeituras ocupam mão de obra dos detentos. La em Brasília nesse momento é falar dos outros, ver sobre o passado. Nessa semana alguém deve ter visto, e quem dava poderes para a polícia já separaram o infrator. Pelo que eu vi uma ala do poder judiciário já se manifestou contra. Agora o infrator pode fazer o que quer. E agora a preocupação com as siglas partidárias, e o que vão ganhar em caso de vitória. Já falei, uma revolução do bom senso, da ética, da imparcialidade e criar leis que funcione, a própria constituição, até hoje não foi regulamentado o abuso bancário, 11% ao mês que seria 12% ao ano. Políticos não poderiam ter cargos vitalícios. E que saibam legislar como antigamente, perfeitos e duráveis. Mas com as diretas já tudo está do jeito que está e as facções planejadas utilizando códigos e sentenças proferidas pelas facções e agora, promessas de campanha é o que não falta. E os direitos humanos que deve existir para proteger os cidadãos, mas deve olhar mais esse lado, o povo está solto, veja o comportamento dos estágios de futebol, eles são pagos para jogar e ganham bem. Como será grêmio Ipiranga, a torcida gremista vai se contentar em segundo lugar ou vai partir para o confronto. Erechim quer paz e tranquilidade, muita humildade.

SANTA MARTA: Foi em 25 de março de 1980 criada a associação comunitária Santa Marta, era necessária para manter a estrutura.

A GUERRILHA DE TRES PASSOS: Se manifestou em 23 de março de 1965, os lideres chegaram por lá e convenceram os pequenos camponeses a entrar para o movimento, invadiram uma rádio e depois foram para foz do Iguaçu para atingir o presidente da república que viria inaugurar a ponte da amizade. Procure na internet, o que foi a guerrilha, como nasceu. Chegaram a posar em São Sepé. Uma ação desse porte não é nada bom para um país, estado ou município. Mas pelo que vem acontecendo no Brasil após 85, é necessário tomar decisões pois as organizações perigosas.

PROGRAMA A CIDADE: É o espaço do Jornal nas redes sociais e o espaço na rádio Imembuí nos sábados das 10 às 12 horas. E neste sábado sintonize a Pioneira e veja as entrevistas e o que elas têm a dizer, mulheres empreendedoras, precisamos valorizar mais o trabalho que elas desempenham. E continua repercutindo a entrega das torres do Jobim, onde estivemos no último sábado, é uma gratidão produzir e entregar a todos ouvintes que valorizam o setor empresarial e o empreendedorismo. Estaremos ao vivo, podem ligar e passar informações importantes. Pode ligar, seja nosso repórter. E não esquecer que vivemos a quaresma, e na sexta-feira a via sacra nas igrejas, e no santuário as 19:30 onde estão as estações com a cruz de madeira doada pela arquidiocese do estado. Ligue para mim pelo 98407-1000. E dia 26, o companheiro está de aniversario, o companheiro Luis Vargas.

DENGUE: É uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. A doença pode ser transmitida através do vírus que é transmitido por picadas de insetos, especialmente por mosquitos. Os sintomas mais presentes são febre alta, dor no corpo e manchas na pele. Para prevenir a doença é necessário evitar água parada, limpar as caixas d’água e mantê-las fechadas, limpar os ralos, tratar a piscina com cloro e não descartar lixo de maneira inadequada.

MULHERES EMPREENDEDORAS: Dando continuidade na publicação de fotos dessa jornada de 23 anos, registramos hoje empresarias, gestoras, e educadoras, artistas e a beleza na passarela, evidente que a foto é antiga, mas boa homenagem.

EDITORIAL SÁBADO DIA 26 DE MARÇO DE 2022: Nesta última edição de março quero abordar dois fatos importantes, primeiro, caminhamos para o final do mês que é alusivo a mulher. Salientar sempre a importância dela em todos os segmentos e cada vez mais passa ocupar espaço que até então era dos homens. Em Santa Maria observe quantas e quantas do lar para a escola, da escola para a empresa, e no comercio e aos poucos estão chegando na política e com muita propriedade. No mês que o Jornal A cidade festejou 24 anos sempre procuramos ceder espaço valorizando o que elas fazem no dia a dia, mas o mês da mulher não é só março e sim, todo ano. Precisamos que tenha mais mulheres nos cargos eletivos e nas gestões públicas. O segundo fator que faço anualmente, procuro comentar sobre o movimento de 31 de março de 1964, continuo dizendo, contraponto a quem diz que foi ditadura, quem não gostou do regime, deve ter tido algum erro na história. Pois as pessoas de bem, tiveram sua vida normal, vida livre, liberdade total, e hoje as pessoas de bem tem que se prender em casa pelos malandros soltos por aí. E em razão das diretas já, está aí na nossa frente o Brasil de agora, criaram o fundo eleitoral, partidário, conseguiram até abafar a Lava jato não é mesmo?! Que isso gente! Ou então, liberar pessoas suspeitas, ou até forjar inquéritos de pessoas de alto nível financeiro e quantos condenados conseguiram sua absolvição, é lamentável acontecer isso. O Brasil precisa de mudanças para já, não revolução de armas e brigas, mas sim, começando pela educação, com muita ética, fim da ganância. Eu nunca li ou ouvi dos três poderes algum projeto para reduzir custo, somente ao contrário, mais verbas e sempre quem acaba pagando é o consumidor. O cidadão, inclusive os aposentados, foi aberto uma exceção para averiguar sobre a previdência dos aposentados e agora foram levantadas questões políticas para ganharem tempo. Dia 31, vamos lembrar-nos de todos aqueles que evitaram momentos sangrentos em nosso estado. Alguns que fizeram história e se destacaram. Outra coisa acompanhe a troca de siglas partidárias, será visando o bem comum?! Obvio que não! Visando vantagem própria! Afinal, o dinheiro, a ganância faz os cidadãos ruins sempre quererem mais e mais. Enfim, essa é minha opinião, homenageio as mulheres e cito fatos importantes por aqui. E lembre-se do dia 31 de março, pois quem não gostou dessa época foram às pessoas que não agiram dentro da linha, quem seguiu, vangloria até hoje. Estou de plantão, se precisar me ligue pelo 98407-1000.