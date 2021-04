2 de abril de 2021

Em 1905 o saudoso Raphael Saccol veio da Itália e aqui casou-se com Amábile Franciscato, tiveram 11 filhos e tiravam sustento da agricultura. Em 1951 os irmãos João, Alfredo, Ricardo, Jorge e Olinto com o dinheiro doado pelo pai adquiriram a empresa Irmãos Bortoluzzi e iniciaram as atividades de transporte na parte sul da cidade com três ônibus. Em 1962 a empresa já possuía 13 ônibus, por questões políticas as licenças foram suspensas e em 1964 a empresa ressurge já como Expresso Medianeira, tendo como sócios os irmãos João e Alfredo, além dos seus filhos. Em 1974 adquirem algumas linhas municipais da empresa Planalto e em 1976 o grupo compra a empresa Cavalheiro, já possuindo 26 ônibus e novas linhas surgindo. Em 1985 contava com 44 ônibus e 12 linhas. A família Saccol acompanhou a tecnologia e a modernização, além do destaque principal em nossa cidade mesmo diante de tantas críticas, os empresários do setor padronizaram a cor dos ônibus, mantendo um serviço de relevância, sabemos o quanto recentemente as ruas, vilas e bairros estavam com buracos, imaginem um ônibus transitando ali de hora em hora. Com a pandemia veio a crise a falta de passageiros, abalando as empresas, mas elas continuam e a solução encontrada foi reduzir os horários, mas estão se mantendo. O Expresso Medianeira fez surgir um grupo de empresas, não só local, mas de várias cidades do estado e do país, também em outros segmentos, sempre aqui sendo a sede dessa empresa. Lauri e Vitor Saccol são os principais dirigentes, mas constata-se os irmãos e primos sempre unidos buscando fortalecer e apresentar um serviço de qualidade para os usuários, no dia 14 a empresa festejou 70 anos de atividade.