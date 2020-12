Estamos na Vermelha

1 de dezembro de 2020

O poder público faz sua parte na assistência, mas compete a cada pessoa administrar o seu dia-a-dia. As restrições impostas pelo Piratini chamam atenção de todos diante da gravidade que estamos atravessando e se não houver a colaboração das pessoas na certa o rigor será aplicado, o que ninguém quer. Sabemos o quanto atinge o setor econômico, mas a vida vale muito mais que isso. Na via pública aglomerações sem o mínimo cuidado. Portanto, passadas as eleições, a tristeza e o contentamento, a mídia e as redes sociais devem focar em campanhas educativas para que as pessoas sigam as orientações. Acabaram as festas presenciais do final de ano. Mais uma vez cada um cuide de si e deixe que a vacina venha dentro do seu ritmo normal.

Dezembro: iniciamos hoje e após as eleições constata-se que os partidos de centro, a boa política, a transparência obtiveram bons resultados e alguns partidos devem rever seus projetos e suas inovações. É uma lição para 2022. Alguns com tanto poder não conseguem nem mais eleger um prefeito, o povo mudou, está esclarecido, eles estão atentos ao lado positivo. Gostei muito da entrevista do prefeito eleito de Caxias do Sul, Didomenico, que salientou que quando Caxias se uniu, trabalhou em conjunto construíram a 116 e a Rota do Sol, na minha opinião assim deve ser de agora em diante, esquecer as mágoas e sequelas e trabalhar em prol do progresso de Santa Maria.

Pesquisas: você confia? Façam uma reflexão pelo Brasil em algumas cidades as falhas normais, mas elas induzem o eleitor a votar. Assim é numa aposta no Prado, o cavalo mais propagado recebe apoio e nem sempre é vitorioso.

Dia mundial de combate a AIDS: o mal que assustou o mundo no passado, as pessoas hoje têm mais cuidado, prevenção e tratamento. E com isso saiu da pauta das mídias e se deu espaço a outras doenças, mas ela continua silenciosamente.

Jornal A Cidade: encerra amanhã a edição que circula quinta-feira, dia 3. Se alguém tiver interesse em fortalecer sua marca e produção estamos à disposição. Temos a oferecer também uma página diária em nosso site e nosso programa aos sábados na Rádio Imembuí das 10h às 12h e neste vamos valorizar a Feira da Primavera e a Abertura da FEICOOP, nessa linha valorizamos o empreendedorismo, a agricultura familiar e a produção da nossa região central.

Viva o Natal: os preparativos no centro da cidade com a decoração para fazer a diferença. Até os tapumes da praça foram retirados, onde era para acontecer as obras do Calçadão. O Natal deste ano será diferente, mas vai até dia 22 com atividades via redes sociais.

Classificados

Roveda Imóveis Vende: APARTAMENTO NA GENERAL NETO, 185: 4º andar, com projeto arquitetônico moderno. Pronto para morar! Totalmente mobiliado com móveis planejados em todas as áreas.2 dormitórios, 1 banheiro, 1 lavabo, Sala ampla com Home Office, Churrasqueira, Sacada, Sistema de aquecimento de água, Área de serviço fechada, Garagem dupla. Baixo valor de condomínio. Contato: 98407-1000.

– Capão da Canoa: prepare a temporada, alugue agora para manter o espaço. Rua Sepé, no centro, 1 dormitório de frente com sacada mobiliado, elevador e garagem. Máximo 4 pessoas. 5 dias um valor e 10 dias com desconto. A duas quadras do mar. Ligue 55 98407-1000.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.