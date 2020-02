27 de fevereiro de 2020

A Estação Rodoviária de Santa Maria tem início em 1942 com uma concessão explorada pelos sócios Luis Mathias Aita e Guilherme Lang localizada na Av. Rio Branco, 922. Em 1947, o irmão de Aita, José, inicia sua gestão como concessionário e em 1953 seus filhos Waldomiro e Vinício assumem a concessão e por acreditarem no futuro transporte rodoviário constroem um novo local. Inaugurado em 1960, um terminal amplo e moderno, adequado às necessidades dos usuários e de circulação de ônibus na General Canabarro, atual Avenida Nossa Senhora das Dores. Em 1972, e estação é classificada como Rodoviária de 1ª categoria. Com o crescimento da cidade, incentivado principalmente pela UFSM e pela Base Aérea, entre outras, em menos de 30 anos os irmãos tiveram mais um desafio à sua frente, precisavam acreditar no potencial da cidade e construir um novo terminal rodoviário que atendesse às necessidades de expansão. O novo local para instalação foi aprovado em 1987 e em 1988 foi aprovado o projeto para sua construção. Em 8 de dezembro de 1996 foi selada mais uma conquista dos irmãos Aita, começava a funcionar a atual Estação Rodoviária de Santa Maria. O apoio da comunidade, de entidades e instituições foi muito importante para que essas conquistas fossem concretizadas. A Estação oferece diversos serviços como de encomendas, vendas de passagens 24h, informações também 24h, comércio, praça de alimentação. Além de contar com um Posto em Camobi. Uma rodoviária moderna. Diante da realidade da maior parte das estações do estado até da capital, bem como o que foi visto na mídia estadual recentemente talvez pelo descaso falta interesse em investir ou poucas pessoas utilizam o transporte e consequentemente a compra de passagem. Por isso que deve ser a de Santa Maria uma das melhores no estado em atendimento, logística e estrutura. E ainda o projeto não terminou, ele deverá avançar para completar os sonhos e os desejos dos antepassados. E diante da falta de espaço nas vias urbanas o atual local não poderia ser melhor, próximo às rodovias. Graças aos visionários empresários do passado que elegeram o bairro Nossa Senhora de Lourdes para construir ali esse gigantesco prédio. Naquela época como é comum, os contra batalharam para que permanecesse onde estava na Nossa Senhora das Dores, hoje Rede Vivo, pensando o Waldomiro e o Vinício que Santa Maria tinha um futuro promissor. Quem conheceu a região em que a estação se encontra hoje, deve aplaudir porque eles tinham certeza de que ali seria o local ideal pela localização e o acesso. E ela se modernizou inclusive na forma de venda de passagens facilitando o acesso de quem busca viajar de ônibus, que é mais confortável e evita enfrentar principalmente a 287. Além do que mencionamos ali está a capela de Nossa Senhor Medianeira, o saudoso Waldomiro além de empresário era dedicado e devoto a padroeira do estado e muito colaborou na construção da Basílica e do altar monumento, nos sentimos gratificados por termos por três vezes transmitido o Programa A Cidade da estação Rodoviária pela Rádio Imembuí, fato inédito, pois fomos os pioneiros graças ao apoio da atual direção do Jorge e Aline Aita que conduzem a empresa a contento e ainda sobra tempo para assistir aos jogos do Grêmio na capital, Jorge faz parte da diretoria tricolor.

Programa A Cidade

Em vista do jogo do Grêmio, sábado às 11h, será apresentado na Rádio Imembuí em duas etapas, sexta-feira, dia 28 das 17h45 às 18h45. E no sábado das 10h às 11h. Abrimos espaço aos ouvintes para que assuntos relevantes sobre Santa Maria nos mandem um WhatsApp durante o programa que estaremos acompanhando e analisando 98407-1000. Esteja conosco, nós pautamos e valorizamos a cidade que nos acolhe. A você investidor terá espaço no Jornal A Cidade, na Rádio Imembuí, no Facebook e em nossa página diária em nosso site, somos gratos pela sua participação. Neste sábado Wilson Mânica, presidente da cooperativa Cotrijal e da Expodireto convida Santa Maria e região para prestigiarem o maior evento do agronegócio brasileiro em Não-Me-Toque.

