Estação Rodoviária

26 de março de 2021

Uma estrutura e logística sem igual, 79 anos comemorados em 27 de fevereiro. Idealizador deste grande projeto foi o saudoso Valdomiro e Vinicius Aita, hoje seus filhos Jorge e Aline se mantém na linha de frente conduzindo a empresa. Porém a pandemia causou prejuízos e pouca gente viajou, além da redução do transporte coletivo, mas ali está o patrimônio e o prédio que embeleza o setor público, poucas cidades do estado possuem uma rodoviária com tanto espaço e fácil acesso como a estação local.