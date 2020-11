Esperança para 2021

5 de novembro de 2020

É nela que devemos apostar e no dom da vida para que cada um seja consciente de seus atos e assuma o que pratica. Quero hoje destacar dois pontos principais:

1º) vivemos o momento da trezena desde o dia 25 de outubro, para a Romaria Estadual a Nossa Senhora Medianeira. Neste ano diferente, a arquidiocese e as lideranças preocupadas com a pandemia, mesmo estando na bandeira laranja devemos cuidar o distanciamento, aglomerações e para o mundo católico ou para quem ama o Rio Grande do Sul, seja qual for sua religião venha agradecer tantas bondades e virtudes que nos são apresentadas. Organize a sua caminhada, reze do seu jeito, escolha o melhor horário, que toda estrutura está montada no Santuário semelhante aos anos anteriores, inclusive a gastronomia que será embalada pronta para levar para casa. E é aconselhado a quem mora distante para que acompanhe pelas redes sociais, rádio e TV, que a missa será transmitida pela Rede Vida no dia 8. Inclusive para sua caminhada da Catedral até o Santuário escolha um horário sempre evitando aglomerações. Espero que o comércio informal seja fiscalizado e não permitido no local neste domingo. É o momento de agradecermos e termos esperança, talvez não há volta triunfal como nós vivíamos sem tempo para si, para a família e os compromissos eliminavam os demais afazeres. A pandemia deixou um recado, uma mudança comportamental e é bom sempre ouvir quem esteve contaminado ou internado para saber como é triste. Nós como fazemos anualmente a abertura do programa A Cidade na Rádio Imembuí às 10h de sábado, será focado de alguma maneira do Santuário relatando como se encontra o local.

2º) Esperança em 2021: sempre carregamos esta frase em todos os sentidos não devemos nunca perder esse foco, mas pelo que tenho acompanhado e ouvido dos candidatos de todos os partidos as promessas ‘se eleito for’. Lideranças, pessoas inteligentes, empresários conhecedores do mercado sabem que não vão conseguir corresponder aos anseios dos eleitores que os elegeram por falta de recursos. Só que as pesquisas e promessas, bem como de empregos e favores, têm respaldo em algum segmento e dão votos. É igual às obras públicas, as obras subterrâneas não são vistas, o político procura sempre construir o que é visível para obter bons resultados, mas vamos acreditar que o eleitor que vai votar civicamente, por ser um dever como cidadão dos 18 aos 70 anos, pelo menos para usufruir de tanto que foi investido nessa eleição que teve um ingrediente a mais, o álcool em gel e as máscaras. Agora surge a convocação das forças armadas para fiscalizarem em municípios em que há compra de votos, será que ainda existe isso no Brasil? Sem falar na mídia e campanha que também é paga e nos fundos eleitoral e partidário. Com esses valores poderiam pagar o 14º salário para os aposentados. Mas quiseram as eleições, agora vamos eleger. Para que a esperança se concretize a partir de janeiro saiba votar e escolher. Nunca votar no mais popular ou porque as pesquisas o apontam como vencedor, pense em você, pense no futuro de Santa Maria em que o executivo e legislativo deverão andar juntos irmanados com as lideranças, o setor empresarial e quem produz tanto na cidade como no interior. Assim, poderemos dizer que a campanha teve êxito, os eleitos vão ouvir as pessoas e teremos um município totalmente renovado conforme diz a oração do Divino Espírito Santo porque todos nós ansiamos por tudo isso. Nesse domingo, reze, agradeça e peça para que Nossa Senhora da Medianeira lá no céu interceda e rogue por nós. E não esqueça o lema ‘Vida eu te quero!’. Até breve.

