12 de outubro de 2020

A cada dia que passa constatamos o fortalecimento, investimentos, tecnologia no agronegócio e por tanta terra que o Brasil disponibiliza países do mundo contestam sempre a Amazônia pois eles têm ciúme dessa riqueza incalculável em produção. E disse bem a ministra da Agricultura, na Expointer, “produzimos suficiente para consumo interno e ainda podemos exportar”. E no dia 12 mais uma data importante, é dia do Engenheiro Agrônomo, esse profissional que nos últimos anos tem seu trabalho reconhecido pelo quanto o setor produtivo o procura para qualificar o que produz. Santa Maria criou sua primeira faculdade junto à UFSM com o projeto inicial em dezembro de 1960, já de imediato preparou a estrutura e início das aulas para em 10 de dezembro de 1965 a primeira turma de formandos. Quantos nomes dessa formatura que atuam em nossa região e o pioneirismo não só para a região central, mas para o Brasil por ser um curso gratuito na época de todas as partes aqui desembarcavam universitários. Constatamos quantos empresários agrônomos hoje com suas empresas focadas no segmento e empresas também que contratam agrônomos para atender melhor o consumidor.